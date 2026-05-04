PROMEFU: “NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN FUEGUINO NI FUEGUINA SE QUEDE SIN SU MEDICAMENTO”

Tierra del Fuego 04/05/2026.- El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a la implementación del Programa de Medicamentos Fueguino (PROMEFU), el cual reemplazará el programa REMEDIAR que el Gobierno Nacional decidió interrumpir.

En ese sentido, el mandatario señaló que “la Nación viene aniquilando distintos programas, entre ellos el REMEDIAR, tan importante no solo en nuestra provincia sino en todo el país, porque permitía llevar medicamentos a los lugares más alejados y acompañar al ciudadano en su salud”.

“Gracias al trabajo entre la farmacia de los hospitales, nuestros hospitales y el Ministerio de Salud, se armó este programa, que significa no dejar que ningún fueguino ni fueguina, por más que no tenga recursos, se quede sin su remedio”.

El Gobernador subrayó además que se trata de “un gran esfuerzo desde lo logístico, desde el trabajo y desde lo económico”, y sostuvo que “cuando se plantea que hay que poner la plata en salud o en educación, esto es justamente poner la plata en salud: que el vecino o la vecina se lleve el medicamento que realmente necesita”.

En esa línea, advirtió sobre el impacto de la reducción de políticas nacionales: “Con la caída de estos programas, la verdad es que se desmejora muchísimo la salud de nuestra gente”. Por ello, insistió en que “más que una apuesta, es un gran programa que implica destinar recursos; lo que antes cubría la Nación, hoy lo cubre la provincia”.

Finalmente, Melella destacó el compromiso de los equipos de salud y anticipó los desafíos de esta nueva etapa: “Es un gran trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, desde las farmacias de los hospitales, los CAPS y todo el sistema. Ahora viene una etapa de implementación para poder llegar a cubrir a toda la población”.