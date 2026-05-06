Previsión social y requisitos para la función pública serán los ejes del debate que encabezará Raúl Von der Thusen

Ushuaia 06/05/2026.- La Legislatura fueguina se convocó, en el marco de la Comisión de Legislación General N° 1, a un encuentro para mañana miércoles 6 de mayo desde las 10 h. Raúl Von der Thusen, titular de ese espacio, dio a conocer el Orden del Día que suma iniciativas de los bloques del Movimiento Popular Fueguino, Somos Fueguinos y Sumemos Tolhuín.

En primer término, el bloque de ST propone adherir a la implementación del símbolo internacional de accesibilidad que propone la ONU (asunto N° 080/25); como requisito por su parte desde Somos Fueguinos buscan establecer como norma para ser representante de la Provincia ante entes nacionales, haber cumplido 25 años de edad (asunto N° 056/26) y además, en otra iniciativa, impulsan requisitos de idoneidad, transparencia e integridad para el acceso a cargos públicos y candidaturas de la Provincia (asunto N° 111/26).

Finalmente, desde la bancada del MPF buscan normar “el pago de las personas beneficiarias de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF) en forma integral, total y completa el último día hábil de cada mes” (asunto N° 282/26).