Por recortes nacionales entre 2023 y 2026 la provincia perdió el equivalente a U$D 964 millones o $ 362.000 millones .

- Total anual: En 2023, las provincias recibieron aproximadamente $13,1 billones en concepto de coparticipación federal.
- Contexto: El año cerró con una caída real (descontando inflación) del 0,5%.
- Tendencia 2024-2025: Tras una fuerte caída en los primeros meses de 2024 (10% real), hubo meses de recuperación y otros de merma, cerrando 2024 con un resultado acumulado por debajo de 2023.
- Datos Abril 2026: Según reportes recientes, las transferencias automáticas (coparticipación + leyes especiales) han mostrado contracciones reales, con una caída acumulada del 6% real en el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con 2025.
- Adelantos de fondos (2026): En abril de 2026, el Gobierno nacional oficializó adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias, con el objetivo de aliviar sus desequilibrios fiscales.
- Caída Real: En abril de 2026, se reportó que la coparticipación federal cayó un 4% interanual en términos reales.
- Transferencias No Automáticas (Discrecionales): Han sufrido un recorte severo, con una reducción del 80% en los primeros meses de 2024 en comparación con 2023.
- Impacto: El ajuste ha afectado especialmente a las arcas provinciales de Buenos Aires, Chaco, Formosa y otras jurisdicciones con alta dependencia de Nación.
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Coparticipación federal: cómo se reparte la recaudación de …
Fuente: Chequeado en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales
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En 2023 las provincias recibieron $13,1 billones en concepto …
En diciembre el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $1.9 billones en total, frente a $759.000 de igual p…
Las transferencias a las provincias mostraron una baja en 2024: la coparticipación federal cayó 10% en términos reales y las trans…
- Caída General: Se registró una reducción real del 86% durante el último ciclo anual.
- ATN (Aportes del Tesoro Nacional): La provincia cerró el último ejercicio fiscal con saldo cero ($0) recibido por esta vía.
- Medicamentos: La entrega de tratamientos y medicamentos esenciales cayó más del 50% en los últimos dos años, pasando de 143.652 unidades en 2023 a menos de 43.000 en 2025.
- Educación (FONID) y Alimentos: Se reporta la eliminación o desfinanciamiento de programas clave como el fondo de incentivo docente y el financiamiento para comedores escolares.
- Obra Pública: Existe una parálisis casi total en el envío de fondos para infraestructura; aunque se han firmado convenios, los desembolsos efectivos son mínimos o inexistentes.
- Impacto por Habitante: Tierra del Fuego lideró las pérdidas per cápita con un recorte equivalente a $966.072 por cada fueguino.
- Total Acumulado:$362.000 millones en moneda constante de 2026.
- Transferencias Automáticas: Solo en el primer trimestre de 2026, la provincia dejó de percibir $14.169 millones por este rubro debido a la baja recaudación de IVA y Ganancias.
- Impacto en Dólares: La quita total para la provincia equivale a unos USD 954 millones.
- Deuda Pendiente: Al margen del recorte corriente, Nación mantiene una deuda con la provincia que ronda los $8.325 millones por conceptos de convenios no liquidados.
- Cada fueguino ha perdido, en promedio, el equivalente a $1.980.000 en servicios y fondos nacionales.
- En términos de divisas, esto representa una pérdida de USD 954 por habitante.