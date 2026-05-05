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Por recortes nacionales entre 2023 y 2026 la provincia perdió el equivalente a U$D 964 millones o $ 362.000 millones .

Por Armando Cabral

Rio Grande 05/05/2026.- La coparticipación federal de impuestos a las provincias ha experimentado cambios significativos entre 2023 y lo que va de 2026, caracterizándose por una caída en términos reales durante 2024 y una posterior búsqueda de recuperación basada en adelantos de fondos, con alta disparidad según el mes analizado y la inflación. Considerando el periodo de ajuste iniciado en diciembre de 2023 y las proyecciones hasta abril de 2026, la pérdida total acumulada de fondos nacionales para Tierra del Fuego asciende a aproximadamente $362.000 millones, o el equivalente a 964 millones de dolares. Si a pesar de esto insisten con relatar que los fondos llegan, estamos ante un relato vergonzoso y mal intencionado, que no hace mas que aumentar el malestar de la gente alrededor de una mentira muy bien montada y que cuenta con muchos que le son funcionales. En la misma situación hay 19 provincias.

La coparticipación federal de impuestos a las provincias ha experimentado cambios significativos entre 2023 y lo que va de 2026, caracterizándose por una caída en términos reales durante 2024 y una posterior búsqueda de recuperación basada en adelantos de fondos, con alta disparidad según el mes analizado y la inflación.
Situación en 2023
  • Total anual: En 2023, las provincias recibieron aproximadamente $13,1 billones en concepto de coparticipación federal.
  • Contexto: El año cerró con una caída real (descontando inflación) del 0,5%.
Situación Actual (2024 – 2026)
  • Tendencia 2024-2025: Tras una fuerte caída en los primeros meses de 2024 (10% real), hubo meses de recuperación y otros de merma, cerrando 2024 con un resultado acumulado por debajo de 2023.
  • Datos Abril 2026: Según reportes recientes, las transferencias automáticas (coparticipación + leyes especiales) han mostrado contracciones reales, con una caída acumulada del 6% real en el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con 2025.
  • Adelantos de fondos (2026): En abril de 2026, el Gobierno nacional oficializó adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias, con el objetivo de aliviar sus desequilibrios fiscales.
Detalles Clave
  • Caída Real: En abril de 2026, se reportó que la coparticipación federal cayó un 4% interanual en términos reales.
  • Transferencias No Automáticas (Discrecionales): Han sufrido un recorte severo, con una reducción del 80% en los primeros meses de 2024 en comparación con 2023.
  • Impacto: El ajuste ha afectado especialmente a las arcas provinciales de Buenos Aires, Chaco, Formosa y otras jurisdicciones con alta dependencia de Nación.
Nota: Las cifras nominales son extremadamente variables debido a la inflación, por lo que el análisis de la caída real (descontando la inflación) es la medida más precisa del impacto financiero.
  • Coparticipación federal: cómo se reparte la recaudación de …

    Fuente: Chequeado en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 

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En el caso de tierra del fuego cual es la caída real de fondos enviados de nacion, incluidos programas de asistencia, medicamentos, fonid, ATN, obra publica, y demás 
En el caso de Tierra del Fuego, la provincia ha sido una de las jurisdicciones más impactadas por el ajuste de fondos nacionales, sufriendo la mayor caída de recursos por habitante del país en los últimos 26 meses.

A continuación, se detalla la caída real (ajustada por inflación) según el tipo de fondo:
Transferencias No Automáticas (Discrecionales)
Este rubro, que incluye asistencia directa y programas específicos, es el que ha sufrido el recorte más drástico:
  • Caída General: Se registró una reducción real del 86% durante el último ciclo anual.
  • ATN (Aportes del Tesoro Nacional): La provincia cerró el último ejercicio fiscal con saldo cero ($0) recibido por esta vía.
  • Medicamentos: La entrega de tratamientos y medicamentos esenciales cayó más del 50% en los últimos dos años, pasando de 143.652 unidades en 2023 a menos de 43.000 en 2025.
  • Educación (FONID) y Alimentos: Se reporta la eliminación o desfinanciamiento de programas clave como el fondo de incentivo docente y el financiamiento para comedores escolares.
  • Obra Pública: Existe una parálisis casi total en el envío de fondos para infraestructura; aunque se han firmado convenios, los desembolsos efectivos son mínimos o inexistentes.
Coparticipación (Transferencias Automáticas)
Aunque dependen de la recaudación por ley, también muestran una tendencia negativa debido a la recesión:
Caída Acumulada: Se estima una baja real de entre el 9% y el 10% anual.
  • Impacto por Habitante: Tierra del Fuego lideró las pérdidas per cápita con un recorte equivalente a $966.072 por cada fueguino.
Situación Financiera Actual (2026)
Para intentar compensar estas caídas, la provincia ha recurrido a adelantos de coparticipación (asistencia financiera de emergencia) para cubrir desequilibrios de caja, sumando aproximadamente $60.000 millones en lo que va del primer trimestre de 2026.

Pérdida por Concepto
  • Total Acumulado:$362.000 millones en moneda constante de 2026.
    • Transferencias Automáticas: Solo en el primer trimestre de 2026, la provincia dejó de percibir $14.169 millones por este rubro debido a la baja recaudación de IVA y Ganancias.
    • Impacto en Dólares: La quita total para la provincia equivale a unos USD 954 millones.
  • Deuda Pendiente: Al margen del recorte corriente, Nación mantiene una deuda con la provincia que ronda los $8.325 millones por conceptos de convenios no liquidados.
Impacto por Habitante (Per Cápita)
Tierra del Fuego es la segunda provincia más perjudicada del país bajo esta métrica, debido a su baja densidad poblacional frente al volumen de recursos recortados:
  • Cada fueguino ha perdido, en promedio, el equivalente a $1.980.000 en servicios y fondos nacionales.
  • En términos de divisas, esto representa una pérdida de USD 954 por habitante.
Contexto de Asistencia (2026)
Para mitigar este desequilibrio de caja, el Gobierno Nacional ha autorizado adelantos de coparticipación (que funcionan como préstamos a descontar de futuros giros) por un total de $60.000 millones en lo que va del primer cuatrimestre de 2026.
Fuente: CEPA: IARAF: Bloomberg, MECON, Boletín Oficial, www.lalicuadoratdf.com.ar. Chequeado, medios especializados.
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