Por recortes nacionales entre 2023 y 2026 la provincia perdió el equivalente a U$D 964 millones o $ 362.000 millones .

En el caso de Tierra del Fuego, la provincia ha sido una de las jurisdicciones más impactadas por el ajuste de fondos nacionales, sufriendo la mayor caída de recursos por habitante del país en los últimos 26 meses. , la provincia ha sido una de las jurisdicciones más impactadas por el ajuste de fondos nacionales, sufriendo ladel país en los últimos 26 meses.

A continuación, se detalla la caída real (ajustada por inflación) según el tipo de fondo:

Transferencias No Automáticas (Discrecionales)

Este rubro, que incluye asistencia directa y programas específicos, es el que ha sufrido el recorte más drástico:

Caída General: Se registró una reducción real del 86% durante el último ciclo anual.

ATN (Aportes del Tesoro Nacional): La provincia cerró el último ejercicio fiscal con saldo cero ($0) recibido por esta vía.

Medicamentos: La entrega de tratamientos y medicamentos esenciales cayó más del 50% en los últimos dos años, pasando de 143.652 unidades en 2023 a menos de 43.000 en 2025.

Educación (FONID) y Alimentos: Se reporta la eliminación o desfinanciamiento de programas clave como el fondo de incentivo docente y el financiamiento para comedores escolares.

Obra Pública: Existe una parálisis casi total en el envío de fondos para infraestructura; aunque se han firmado convenios, los desembolsos efectivos son mínimos o inexistentes.

Coparticipación (Transferencias Automáticas)

Aunque dependen de la recaudación por ley, también muestran una tendencia negativa debido a la recesión:

Caída Acumulada: Se estima una baja real de entre el 9% y el 10% anual.

Impacto por Habitante: Tierra del Fuego lideró las pérdidas per cápita con un recorte equivalente a $966.072 por cada fueguino.

Situación Financiera Actual (2026)