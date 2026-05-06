PEREZ DESTACÓ LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO EN UN DESARROLLO CLAVE PARA LA MATRIZ ENERGÉTICA FUEGUINA

Rio Grande 06/05/2026.- El intendente Martín Perez participó de la inauguración del parque eólico más austral del mundo, ubicado en el norte de la provincia de Tierra del Fuego, en cercanías de Río Cullen. Se trata de una obra estratégica impulsada por las empresas TotalEnergies, Wintershall DEA y Pan American Energy que marca un hito en el desarrollo de energías renovables en la región.

En este marco, el Intendente destacó que “se trata de una inversión muy importante de un consorcio de empresas que hace muchos años viene apostando en Tierra del Fuego. TotalEnergies, por ejemplo, lleva más de 50 años en la provincia, algo que realmente sorprende. Son empresas que explotan recursos naturales y que generan trabajo, eso es lo más importante en estos tiempos”.

En esa línea, señaló que “este Parque Eólico permite sostener, ampliar y mejorar la matriz energética de la provincia. Es un desarrollo único en el mundo por sus características, y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos los fueguinos, y especialmente a los riograndenses, que somos la ciudad que más aporta a la actividad hidrocarburífera”.

Asimismo, remarcó que “es fundamental seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para impulsar nuevas inversiones. Nuestra provincia lo necesita y nuestra gente necesita más puestos de trabajo. La actividad energética es clave, no sólo por lo económico, sino también por la importancia geopolítica de estar en una zona tan austral, cercana a Malvinas y a la Antártida”.

Finalmente, el Intendente sostuvo que “este tipo de iniciativas muestran el camino que tenemos que seguir, que es el de diversificar nuestra matriz productiva y energética. No se trata sólo de la inversión económica, sino también del conocimiento que queda en la provincia con estos desarrollos, y que a futuro tenemos que saber aprovechar”.

El proyecto se emplaza a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande, en una zona con alto potencial eólico. La puesta en marcha de este Parque permitirá abastecer más del 50% del consumo eléctrico de las plantas industriales de la compañía en la zona. Con este innovador proyecto, basado en energía renovable, TotalEnergies Wintershall DEA y Pan American Energy, lograrán reducir en más de un 55% las emisiones vinculadas a la generación eléctrica necesaria para el funcionamiento de sus instalaciones en Tierra del Fuego hacia el final de la concesión de la Cuenca Austral.

Asimismo, esta iniciativa posibilitará liberar aproximadamente 22 millones de metros cúbicos de gas por año para su inyección al mercado nacional, optimizando el uso de los recursos energéticos del país.

El desarrollo del Parque generó alrededor de 170 puestos de trabajo durante su ejecución, promoviendo el empleo local y el crecimiento de la economía regional.

De esta manera, el Municipio de Río Grande acompaña este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo productivo, impulsan la innovación tecnológica y consolidan el camino hacia una matriz energética más sustentable para la provincia.