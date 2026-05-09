Paro total de petroleros por despidos en plena conciliación obligatoria

Santa Cruz 09/05/2026.- Crece la tensión en Santa Cruz: petroleros lanzaron un paro total y apuntaron contra despidos de AESA en plena negociación.

La actividad petrolera quedó completamente paralizada en Santa Cruz luego de que el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) lanzara un paro general en todos los yacimientos de la provincia tras denunciar despidos y baja de contratos realizados por la empresa AESA.

La medida de fuerza impacta directamente sobre las áreas operadas por Patagonia Resources y se produce en medio de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, situación que profundizó el conflicto entre el gremio y las compañías del sector.

Desde el sindicato, encabezado por Rafael Güenchenén, aseguraron que las empresas incumplieron el marco legal vigente y avanzaron “unilateralmente” contra los trabajadores mientras se desarrollaban negociaciones oficiales.

El reclamo del sindicato petrolero

En un duro comunicado, el SIPGER calificó la situación como un “quiebre absoluto de la paz social” y denunció que AESA violó las condiciones impuestas por la conciliación obligatoria.

Según explicó el gremio, ese mecanismo obliga a las partes a retrotraer el conflicto al estado previo, garantizando la continuidad laboral y operativa mientras continúan las conversaciones.

“Mientras esta organización sindical actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad, las empresas decidieron avanzar unilateralmente contra los trabajadores”, señalaron desde el sindicato.

Además, exigieron la reincorporación inmediata de los despedidos y el restablecimiento de las condiciones laborales previas al conflicto.

La advertencia del SIPGER

La conducción sindical sostuvo que la medida de fuerza busca defender los puestos de trabajo y proteger la estabilidad económica de las familias petroleras en la provincia.

“No existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos en medio de una conciliación obligatoria”, remarcaron.

Desde el gremio también apuntaron contra las compañías por desconocer acuerdos previos vinculados a la cesión y reactivación de áreas petroleras en Santa Cruz.

“La responsabilidad sobre la profundización del conflicto recae exclusivamente sobre quienes incumplen la ley y ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores”, afirmaron.

El conflicto suma presión sobre Claudio Vidal

La crisis petrolera estalló en una semana especialmente compleja para el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien además enfrenta nuevas protestas dentro del empleo público provincial.

Mientras el conflicto petrolero escala, trabajadores viales iniciaron un paro de 72 horas para reclamar aumentos salariales y el pago de viáticos adeudados.

La medida comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes, en medio de fuertes críticas al Gobierno provincial por la falta de respuestas en las negociaciones paritarias.

El reclamo salarial de los viales

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Borquez, advirtió que los salarios actuales quedaron completamente desfasados frente al costo de vida.

“El salario de un empleado público va desde los 690 mil a un millón de pesos. Ni hablar de los municipales del interior, que cobran entre 400 mil y 500 mil pesos”, sostuvo la dirigente sindical.

Borquez aseguró además que la canasta básica ronda los 2 millones de pesos y calificó como “insostenible” la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

Las críticas contra Vidal y Milei

La dirigente vial también cuestionó el vínculo del gobernador Claudio Vidal con la administración nacional y lo acusó de haberse alejado de los reclamos sindicales.

“Se olvida que era sindicalista, no piensa para nada como los trabajadores; más bien está alineado con el gobierno de Javier Milei”, lanzó.

Además, denunció represión en movilizaciones recientes y apuntó contra el operativo de seguridad desplegado en distintas protestas provinciales. “Manda la policía a las marchas y nos reprime; ya no recuerda de dónde vino”, afirmó.

Con el paro petrolero y las protestas estatales en simultáneo, Santa Cruz atraviesa una nueva escalada de conflictividad gremial que impacta de lleno sobre la actividad económica y política de la provincia.

Fuente: GLP