“OCUPARNOS DE LAS PRIORIDADES”: COMUNICADO DE PROVINCIA GRANDE POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

En el documento, señalaron:
“Quienes formamos parte del Partido Provincia Grande siempre fuimos claros en relación a la reforma constitucional:
Hoy no es el momento. No es la prioridad.
Las prioridades de los fueguinos son recuperar el empleo, mejorar el funcionamiento del estado, garantizar la inversión social y defender nuestra industria y soberanía.
Nos parece sensato y maduro que la totalidad de los bloques políticos de la Legislatura, a excepción del oficialista, hayan derogado la convocatoria a reforma.
Nuestra agenda es la de la enorme mayoría de los fueguinos: ocuparnos de las prioridades.”