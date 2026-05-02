“OCUPARNOS DE LAS PRIORIDADES”: COMUNICADO DE PROVINCIA GRANDE POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Rio Grande 02/05/2026.- En el marco de lo ocurrido en la Legislatura provincial, donde se derogó la convocatoria a la reforma constitucional, el Partido Provincia Grande emitió un comunicado fijando su posición.

En el documento, señalaron:

“Quienes formamos parte del Partido Provincia Grande siempre fuimos claros en relación a la reforma constitucional:

Hoy no es el momento. No es la prioridad.

Las prioridades de los fueguinos son recuperar el empleo, mejorar el funcionamiento del estado, garantizar la inversión social y defender nuestra industria y soberanía.

Nos parece sensato y maduro que la totalidad de los bloques políticos de la Legislatura, a excepción del oficialista, hayan derogado la convocatoria a reforma.

Nuestra agenda es la de la enorme mayoría de los fueguinos: ocuparnos de las prioridades.”