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Nuevo aumento de combustibles, la super de Axion llegó a $ 1699 por litro.

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/05/2026.- Desde el martes 5 de mayo de 2026 los combustibles volvieron a aumentar en Tierra del Fuego. La nafta Súper en estaciones YPF se ubica en torno a los $1.661 por litro, mientras que en algunas estaciones Axion de Río Grande ya se registra a $1.699, muy cerca de los $1.700.

Precios actuales en Tierra del Fuego (mayo 2026)
Combustible Precio (YPF) Precio (Axion Río Grande)
Nafta Súper $1.661 $1.699
Nafta Infinia $1.839
Diesel 500 $1.911
Infinia Diesel $2.020
  • Segundo incremento en menos de una semana, lo que refleja la presión de costos y la política de alineación con precios internacionales.
  • El litro de Súper ya supera los $1.650 y se acerca a los $1.700, un umbral simbólico que marca el deterioro del poder adquisitivo.
  • El gasoil, clave para transporte y producción, supera los $1.900, lo que impacta directamente en la logística y en los precios de alimentos y bienes básicos.
  • Transporte público y privado: el encarecimiento del gasoil y la nafta incrementa costos operativos, reduciendo frecuencias y aumentando tarifas.
  • Producción industrial y agrícola: el gasoil caro encarece la cosecha y la logística de insumos, afectando la competitividad regional.
  • Consumo interno: el traslado a precios finales golpea a las familias, que ya enfrentan una canasta básica superior a los $2,5 millones en Tierra del Fuego.
  • Jubilados y asalariados: el haber mínimo con zona desfavorable (unos $630.000) apenas cubre un cuarto de la canasta, mientras los combustibles siguen subiendo.
  • Escenario de escasez: si la demanda de gasoil para cosecha y transporte supera la capacidad de refinación, podrían registrarse faltantes en invierno.
  • Inflación regional: el aumento de combustibles se suma a la suba de alimentos y servicios, profundizando la crisis social en Tierra del Fuego.

Este nuevo aumento refuerza nuestra línea editorial sobre el desfasaje brutal entre ingresos y costo de vida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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