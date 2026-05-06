Nuevo aumento de combustibles, la super de Axion llegó a $ 1699 por litro.

Precios actuales en Tierra del Fuego (mayo 2026)
|Combustible
|Precio (YPF)
|Precio (Axion Río Grande)
|Nafta Súper
|$1.661
|$1.699
|Nafta Infinia
|$1.839
|—
|Diesel 500
|$1.911
|—
|Infinia Diesel
|$2.020
|—
- Segundo incremento en menos de una semana, lo que refleja la presión de costos y la política de alineación con precios internacionales.
- El litro de Súper ya supera los $1.650 y se acerca a los $1.700, un umbral simbólico que marca el deterioro del poder adquisitivo.
- El gasoil, clave para transporte y producción, supera los $1.900, lo que impacta directamente en la logística y en los precios de alimentos y bienes básicos.
- Transporte público y privado: el encarecimiento del gasoil y la nafta incrementa costos operativos, reduciendo frecuencias y aumentando tarifas.
- Producción industrial y agrícola: el gasoil caro encarece la cosecha y la logística de insumos, afectando la competitividad regional.
- Consumo interno: el traslado a precios finales golpea a las familias, que ya enfrentan una canasta básica superior a los $2,5 millones en Tierra del Fuego.
- Jubilados y asalariados: el haber mínimo con zona desfavorable (unos $630.000) apenas cubre un cuarto de la canasta, mientras los combustibles siguen subiendo.
- Escenario de escasez: si la demanda de gasoil para cosecha y transporte supera la capacidad de refinación, podrían registrarse faltantes en invierno.
- Inflación regional: el aumento de combustibles se suma a la suba de alimentos y servicios, profundizando la crisis social en Tierra del Fuego.
Este nuevo aumento refuerza nuestra línea editorial sobre el desfasaje brutal entre ingresos y costo de vida.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar