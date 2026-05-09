NOS VAMOS PONIENDO TECNOS Bancos y digitalización: ya cerraron más de 500 sucursales y hubo 5000 despidos en el país

Más de 500 sucursales de bancos cerraron en Argentina durante los últimos cinco años por las fusiones entre entidades, la reconversión tecnológica y el avance de la banca digital. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el sistema financiero aceleró el achique y recortó unos 5000 puestos de trabajo.

Esta semana, Banco Galicia anunció nuevos cierres de sucursales, mientras que el Banco Central y el Banco Hipotecario confirmaron el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. La decisión profundizó el conflicto con el gremio La Bancaria , que denunció despidos y convocó a medidas de fuerza.

Según informó La Bancaria en un comunicado, la medida en el BCRA podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. El sindicato también denunció un “cierre sistemático de sucursales” en el Banco Hipotecario y anunció un paro para el próximo 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público.

El cierre de sucursales formó parte de una reconversión más profunda del sistema financiero local y global. Según el último informe de inclusión financiera del BCRA, la red de atención bancaria cayó 2,4% durante el primer semestre de 2025, aunque la cobertura territorial se sostuvo por la concentración de servicios y otros puntos de acceso financieros.

Desde la pandemia, la atención presencial perdió centralidad. Tres de cada diez clientes nunca visitaron una sucursal y la mayoría de las operaciones pasó a canales digitales. En varias entidades, la concurrencia a oficinas físicas cayó cerca de 30% interanual.

Galicia, Macro y Santander avanzaron con cierres

Esta semana, Banco Galicia comunicó el cierre de sucursales en distintos puntos del país, entre ellas las de Lacroze 3101, en el barrio porteño de Colegiales; Boulevard Buenos Aires, en Luis Guillón; Pellegrini y Sarmiento, en Rosario; y 9 de Julio, en Tucumán. El proceso formó parte de la reconversión de la entidad tras la compra de HSBC Argentina y la integración con Galicia Más.

Fuentes de Banco Galicia explicaron a Letra P que la adecuación de la red respondió a “una tendencia global del sistema financiero” impulsada por la digitalización y el cambio en los hábitos de los clientes. “Actualmente casi todas las operaciones pueden realizarse por canales digitales”, señalaron.

En el caso de la entidad, el proceso también estuvo vinculado con la integración de HSBC Argentina, que dejó oficinas superpuestas en varias ciudades. Las sucursales que continuaron operativas absorbieron parte de la estructura heredada tras la adquisición concretada en abril de 2024.

El fenómeno también alcanzó a otras entidades. Banco Macro puso a la venta inmuebles que pertenecían al antiguo Banco Itaú y redujo su red de 515 a 469 sucursales luego de la fusión. En paralelo, Banco Santander avanzó con un nuevo esquema de atención apoyado en canales digitales.

El año pasado, la entidad anunció el cierre de nueve oficinas y sostuvo que el 90% de sus transacciones ya se realizaron de manera virtual. Además, informó una inversión de u$s 230 millones en tecnología y el desarrollo de “corresponsalías”, puntos de atención instalados en comercios asociados.

Banco Hipotecario, por su parte, enfrenta protestas en la provincia de Córdoba por el cierre de sucursales en diferentes puntos del país. En este caso, La Bancaria indica que son sucursales que cierran con riesgo de perdida laboral de todos sus trabajadores. «Al no haber sucursales cercanas no pueden ser reubicados dentro de la zona. Son Tandil, Luján, San Francisco en Córdoba y Junín», puntualiza.

El costo de mantener abiertas las sucursales

La reducción de oficinas también respondió a una cuestión económica. Fuentes del sector financiero señalaron que el alquiler y el mantenimiento de grandes locales dejaron de ser rentables frente a la caída de la atención presencial y el avance de la banca digital.

En muchos casos, las entidades abandonaron inmuebles ubicados en esquinas estratégicas o centros comerciales con menor circulación de clientes que años atrás. En el mercado inmobiliario estimaron que algunos alquileres superaron los u$s 1500 mensuales, una cifra que perdió sentido frente al crecimiento de las operaciones virtuales.

A ese escenario se sumó la recesión que atravesó la economía entre 2024 y 2025 y la caída del crédito. El contexto aceleró los procesos de ajuste y consolidación dentro del sistema financiero.

«Lo que están haciendo hace rato varios bancos no es ‘despedir’, como sucede en el caso del cierre de una fábrica”, dijo a Letra P una fuente bancaria y resaltó que en esta reconversión, muchos empleados históricos eligieron tomar el retiro voluntario. “En algunos bancos llegaron a ofrecer el 1.7 de la indemnización”. Por otro lado, resalta lo que está a la vista: con las fusiones de los bancos, había sucursales duplicadas.

La Bancaria estima que las fusiones, los programas de retiro y los recortes de estructuras provocaron la salida de alrededor de 5000 trabajadores desde 2023. El gremio sostuvo que la mayor parte de esas desvinculaciones ocurrió a través de jubilaciones anticipadas y acuerdos voluntarios.

Reconversión tecnológica e inteligencia artificial

En este caso, la Inteligencia Artificial (IA) no tuvo nada que ver. Al menos en Argentina y en este sector. Sí la digitalización bancaria, que viene creciendo en forma sostenida desde hace años. Pero aquí también entran en juego los ajustes derivados de políticas económicas desde la asunción de Milei. Sin embargo, en Europa, Estados Unidos y otros países con otras características si se espera una reestructuración y un “giro hacia la IA”.

La digitalización, de hecho, generó que el sector de tecnología de los bancos fuera el área que más creciera tanto en tamaño como en contratación de personal. Según declaraciones del secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo al programa radial Buenos Aires China, entre las áreas con potencial de crecimiento están los programadores, el personal en call centers y los analistas de créditos.

Según un informe de Boston Consulting Group (BCG) la IA provee soluciones que ayudarán a las entidades financieras a compensar la reducción de márgenes y el aumento de costos. Allí entra en juego el modelo denominado “AI-First”, que implica una adopción de la inteligencia artificial en todos los aspectos del negocio bancario.

Lo que sí está pasando es que el sector fintech creció exponencialmente. Según la Cámara Argentina Fintech en su Informe Empleo Fintech 2025, contabilizó 36.800 empleos directos, con un crecimiento interanual del 7,14% respecto de 2023. Los bancos, según información del BCRA, contabilizan 94.325 empleados.

Desde la asunción de Milei, el sistema financiero redujo su red física y perdió unos 5.000 empleos.

Fuente: Letra P