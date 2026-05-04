NADADORES RIOGRANDENSES Y SUS FAMILIAS RECORRIERON EL NATATORIO OLÍMPICO

Rio Grande 04/05/2026.- En el marco de una recorrida por la obra del Natatorio Olímpico, nadadores de la ciudad junto a sus familias visitaron las instalaciones, con el objetivo de conocer el espacio y compartir los avances de esta importante obra para el deporte local.

La actividad contó con la participación del gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; y la directora general de Deportes, Antonela Soto.

Los funcionarios guiaron la recorrida y dialogaron con las y los presentes sobre las características del natatorio y su impacto en el desarrollo deportivo de Río Grande.

La obra del Natatorio Olímpico es de una superficie aproximada de 4000 m² y contará con una pileta de 25 m. x 50 m. Actualmente presenta un avance del 80%. Su inauguración está prevista para fines de este año o principios del próximo, consolidándose como una infraestructura clave para la comunidad.

En este marco, Bendaña expresó que “luego de haber recorrido junto al Intendente días atrás la obra, queríamos tener la oportunidad de hacerlo también con los deportistas, con quienes integran el equipo de natación del Municipio de Río Grande y junto a sus familias, para que puedan conocer la proyección y el avance de los trabajos, así como también consultar sobre los detalles de lo que será esta pileta, que será la más importante en cuanto a tamaño de toda la región patagónica”.

Asimismo, agregó que “se trata de una pileta olímpica que equivale en dimensión a cuatro natatorios Eva Perón de los que hoy tenemos en la ciudad. Los chicos se mostraron muy contentos y expectantes por la finalización de la obra, con ganas de comenzar a entrenar en este nuevo espacio”.

Finalmente, señaló que “es importante destacar la inversión que está llevando adelante el Municipio de Río Grande en el marco de una política deportiva sostenida, que permitió continuar con esta obra iniciada en 2015, tras el retiro del acompañamiento por parte de Nación”.

Con fondos propios, el Municipio de Río Grande continúa avanzando en obras que promueven el acceso al deporte y fortalecen el desarrollo de atletas locales, generando espacios de calidad para toda la comunidad.