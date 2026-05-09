MUNICIPIO Y CÁMARA DE COMERCIO MANTUVIERON UNA NUEVA MESA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL

Rio Grande 09/05/2026.- Durante el encuentro se abordaron acciones vinculadas a la agenda de eventos deportivos y culturales previstos para lo que resta del año, así como estrategias orientadas a fortalecer el movimiento económico local. La reunión contó con la participación de representantes de distintos sectores vinculados a la actividad comercial, hotelera y gastronómica de la ciudad.

El Municipio de Río Grande y la Cámara de Comercio continúan consolidando una agenda de trabajo conjunta en pos de fortalecer la actividad económica, turística y comercial de la ciudad, promoviendo el desarrollo local, acompañando al sector privado en un contexto complejo para la economía regional y nacional.

En el marco de una nueva mesa de trabajo, se avanzó con distintas líneas de acción vinculadas a eventos deportivos nacionales, propuestas turísticas y gastronómicas, promociones comerciales y herramientas orientadas a generar mayor movimiento económico durante los próximos meses.

Además, durante el encuentro se remarcó la importancia de sostener estos espacios de articulación público-privada, los cuales permiten coordinar acciones destinadas a impulsar el consumo local, fortalecer a comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos, así como continuar posicionando a Río Grande como una ciudad preparada para recibir eventos deportivos, culturales y de capacitación de alcance nacional e internacional.

De los principales ejes trabajados se abordaron propuestas de beneficios y promociones para visitantes gastronómicos y distintas herramientas de promoción comercial y turística.

También se dialogó sobre iniciativas pensadas para acompañar los festejos por un nuevo aniversario de Río Grande, las vacaciones de invierno y el importante movimiento turístico y comercial que se genera durante todo julio, con el objetivo de seguir potenciando la actividad económica local y generar nuevas oportunidades para los distintos sectores de la ciudad.

Desde el Estado Municipal destacaron que estas mesas de trabajo permiten construir políticas de desarrollo con una mirada integral, fortaleciendo el entramado productivo local y consolidar una agenda de articulación permanente entre el Municipio y el sector privado.