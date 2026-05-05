Morosidad tributaria: la caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos

Argentina 05/05/2026.- Cada vez más contribuyentes deben acudir a los planes de facilidades para cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto a nivel nacional como provincial.

La morosidad se metió en la mesa de conversación casi sin esperarla. A las familias se les está haciendo cuesta arriba cumplir con sus obligaciones y las cifras registradas en febrero son récord.

Tal como diera cuenta El Economista, según un informe de Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, «entre bancos y fintech, el 14,3% de los préstamos a los hogares se encuentra en situación irregular».

A esto hay que sumarle otra problemática: el freno en la actividad. El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, lo reconoció en ExpoEfi. «No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal», dijo, aunque aclaró que «veníamos de números récord».

En este escenario, en el que cada vez se hace más complejo honrar las deudas y en el que no hay signos que demuestran una recuperación en varios sectores de la economía, este medio indagó sobre el cumplimiento tributario.

Si bien no existe una estadística sobre el tema (o, al menos, no fue difundida), El Economista consultó con varios asesores impositivos, que son un buen termómetro de lo que sucede en el día a día de sus clientes.

En un intento de ser lo más amplio posible, la muestra abarcó a profesionales de distintas provincias y que cuentan con una cartera de clientes que incluyen desde autónomos a grandes empresas de distintos sectores de la economía.

También se consultó por las obligaciones de impuestos en general, que incluyen no sólo el pago de gravámenes nacionales, sino también provinciales. En este último caso, hubo coincidencia en la problemática de los agentes de retención, quienes sufren un doble impacto.

La pirámide de cumplimiento

Los asesores consultados coinciden en que existe una disparidad entre los pequeños y los grandes contribuyentes. Para estos últimos, el pago de impuestos -en general- no representa un problema en sí.

Por el contrario, a los más chicos (que pueden ser desde autónomos o profesionales independientes, hasta micros y pequeñas empresas) se les complica cumplir con sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, no todas las PyME están en una situación compleja. Lo que marca la tendencia, según los asesores consultados por este medio, es el sector en el que se desempeñan.

En efecto, tal como marcan algunos indicadores económicos, las industrias y los comercios son los que más sufren el embate de los impuestos. En la vereda de enfrente, el sector de seguros y las empresas tecnológicas están entre los que no tienen dificultades.

Planes de pago, los salvavidas

¿Esta situación ajustada se traduce en una falta de pago? No necesariamente, ya que los contribuyentes pueden optar por incluir sus deudas en alguno de los planes de facilidades que tienen los distintos fiscos.

Vale recordar que, a nivel nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con planes permanentes. «Si bien no son baratos, son más convenientes que los préstamos que ofrecen las entidades bancarias», aseguró uno de los tributaristas.

Esta es la opción a la que muchos pequeños contribuyentes adhieren para evitar que su falta de pago se convierta en un problema mayor. Es que, tal como aseguró una especialista, son muchos los casos en los que se judicializa la deuda cuando la mora es de 60 días. El drama está en que puede derivar en un embargo, que complejiza mucho más la situación.

Sin embargo, existe un problema: los planes de pagos permanentes que se caen (por ejemplo, por falta de pago de las cuotas) no pueden volver a ser incluídos en otros planes. «Tengo muchos casos de clientes que están en esta situación y es posible que pase al sector judicial de ARCA», resaltó otra contadora.

A nivel provincial también existen planes de facilidades, aunque no siempre son tan generales. Otra de las profesionales consultadas, por caso, explicó que en la Ciudad de Buenos Aires, el fisco tiene un régimen con ciertas restricciones.

«Sólo permiten incluir deudas que tienen más de 90 días y, adicionalmente, establece como condición haber pagado las 3 obligaciones posteriores. Así, para sumar una deuda de diciembre, deberían tener pagos enero, febrero y marzo. Algo bastante difícil de cumplir», resaltó.

Fuente: El Economista.