Milei, en caída libre: peor imagen que sus enemigos y sus aliados en el ranking latinoamericano

Argentina 14/05/2026.- La valoración positiva bajó 1,4 puntos y la negativa creció 3,3, en apenas un mes. Cayó del puesto 14 al 16.

El presidente Javier Milei cayó nuevamente en el ranking de presidentes latinoamericanos realizado por CB Global Data. En mayo se posicionó en el puesto 16 de 18 . En abril estaba en el 14. No solo cayó en la comparación, sino que su propia imagen se deterioró: la positiva bajó 1,4 puntos (de 36,2% a 34,8%) y la negativa aumentó 3,3 (de 59,7% a 63%) .

Del 63% que tiene una visión negativa, solo el 10,4% dice que su imagen es «mala». El 52,6% la define directamente como «muy mala». Del lado positivo, el número es más parejo: 27,1% lo ve «muy bien» y 7,7% «bien».

En el mapa regional, Milei queda por debajo de prácticamente todos sus pares . Lo superan incluso presidentes con los que el Gobierno tiene una relación abiertamente hostil. Su enemigo Lula da Silva (Brasil) lo aventaja por 14,7 puntos (49,5%), su aliado José Antonio Kast (Chile) por 8,6 (43,4%), Yamandú Orsi (Uruguay) por 5,5 (40,3%) e incluso Gustavo Petro por 5,2 puntos (40%). Solo están por debajo Delcy Rodríguez (Venezuela) con 24,1% y José Balcázar (Perú) con 20,5%.

Ranking mayo 2026: imagen positiva

Claudia Sheinbaum (México) — 67,8% Nayib Bukele (El Salvador) — 67,5% Luis Abinader (Rep. Dominicana) — 60,2% Rodrigo Paz (Bolivia) — 55,6% Laura Delgado (Costa Rica) — 52,7% Lula da Silva (Brasil) — 49,5% Daniel Ortega (Nicaragua) — 48,5% Santiago Peña (Paraguay) — 46,6% José Antonio Kast (Chile) — 43,4% Nasry Asfura (Honduras) — 41,9% Yamandú Orsi (Uruguay) — 40,3% Gustavo Petro (Colombia) — 40% Daniel Noboa (Ecuador) — 39,4% Bernardo Arévalo (Guatemala) — 36,9% José Raúl Mulino (Panamá) — 35,7% Javier Milei (Argentina) — 34,8% Delcy Rodríguez (Venezuela) — 24,1% José Balcázar (Perú) — 20,5%

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo sobre una muestra de 2.582 casos, con un margen de error de 1,9%.

Fuente: El economista