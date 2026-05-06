Más de 740 mil personas se quedaron sin cobertura médica entre 2023 y 2025

Argentina 06/05/2026.- Las cuotas de las prepagas se dispararon muy por encima de la inflación y ya se siente el impacto: crece la presión sobre hospitales públicos y el acceso a la salud se complica.

Las cuotas de la medicina prepaga acumulan un incremento del 417% desde diciembre de 2023, en el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese mismo período, unas 742.000 personas dejaron de contar con cobertura médica privada y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a cifras del INDEC, que expone el deterioro en el acceso a la salud en un contexto de caída del empleo y pérdida del poder adquisitivo.

Caída en la cobertura médica en dos años

El relevamiento muestra que el porcentaje de población con algún tipo de cobertura —obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia— bajó del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025.

En términos absolutos, esto se traduce en un crecimiento significativo de quienes dependen exclusivamente del sistema público: pasaron de 9.551.000 personas a 10.293.000, lo que implica un aumento de 742.000 argentinos.

El peso del empleo en el acceso a la salud

Desde el IAG vinculan esta caída en la cobertura con la pérdida de puestos de trabajo registrados. Según el informe, desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 206.000 empleos formales.

Este escenario impacta directamente en el acceso a obras sociales, ya que gran parte de la cobertura médica en Argentina está atada al empleo formal.

Cuotas por encima de la inflación

Uno de los puntos más destacados del informe es la diferencia entre la evolución de las cuotas y la inflación general. Mientras las prepagas aumentaron un 417%, la inflación acumulada en el mismo período fue del 293%.

El salto en los valores se explica, en parte, por la liberalización de precios tras la implementación del DNU 70/2023, que eliminó controles sobre el sector.

El resultado fue un fuerte encarecimiento de los planes, que quedaron por encima de la evolución de los salarios y redujeron la capacidad de pago de las familias.

Más presión sobre el sistema público

El incremento de personas sin cobertura privada genera una mayor demanda sobre hospitales y centros de salud estatales, que ya enfrentan dificultades presupuestarias.

En este contexto, autoridades de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires advirtieron sobre una situación crítica. Según señalaron, sin financiamiento adecuado, podrían garantizar la atención solo por un plazo limitado.

Advertencias desde los hospitales

Directivos del Hospital de Clínicas alertaron que la falta de transferencias de fondos durante los primeros meses de 2026 agrava la situación del sistema.

El director del centro de salud, Marcelo Melo, advirtió que en pocas semanas podría verse comprometida la continuidad de la atención. Además, remarcó que los costos médicos están dolarizados y registran aumentos constantes, lo que incrementa la presión financiera.

Un sistema en tensión

El escenario combina múltiples factores: suba de costos en la medicina privada, caída del empleo formal y mayor dependencia del sistema público.

La evolución de estos indicadores plantea desafíos para la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en los sectores de menores ingresos, que enfrentan mayores dificultades para sostener una cobertura privada.

Fuente: GLP