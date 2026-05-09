Lugares de Tierra del Fuego: Cabo ladrillero, playas, acantilados y vistas únicas en la costa atlántica fueguina.

Por Armando Cabral

Rio Grande 09/05/2026.- Este fin de semana los invitamos a visitar este lugar maravilloso de la costa atlántica fueguina, ubicado 80 km al sur de nuestra ciudad, y que ahora solo se puede visitar caminando ya que desde el mes de marzo su acceso fue restringido lo que ha generado una gran polémica. Para llegar (cuando el acceso está permitido), se toma la RN3 y luego la Ruta Complementaria A (40 km de ripio). Es fundamental verificar las tablas de marea, ya que el recorrido costero depende de la marea baja. Son muy llamativas las piedras que, en algunos casos son perfectamente esféricas, los acantilados, playas infinitas para caminatas y la desembocadura del Rio ladrillero. no se pierdan la oportunidad de visitar este lugar de una belleza natural fantástica.