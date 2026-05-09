Lugares de Tierra del Fuego: Cabo ladrillero, playas, acantilados y vistas únicas en la costa atlántica fueguina.

Cabo Ladrillero es un punto escénico destacado en la costa atlántica de Tierra del Fuego, reconocido por sus acantilados estratificados, playas con rocas esféricas y senderos naturales. Se encuentra cerca del Cabo San Pablo, a unos 80 km al sur de Río Grande, siendo famoso por sus paisajes costeros, bosque de lengas y la desembocadura del río Ladrillero
- Acceso Restringido: Desde marzo de 2026, se reportan cierres con alambrados en los caminos de acceso, generando polémica y bloqueando la entrada de vehículos a la zona.
- Controversia: Se ha denunciado la colocación de carteles de «Propiedad privada – Zona en recuperación» y la tala de árboles en el área.
- Geología: Presenta depósitos del Mioceno inferior, conocidos como «capas del Cabo Ladrillero».
- Ubicación Geográfica: Se sitúa al norte del Cabo San Pablo.
- Actividades: Históricamente fue un lugar predilecto para caminatas, fotografía y observación de la naturaleza, incluyendo la vista del buque encallado Desdémona cercano.