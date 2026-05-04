«Los fondos coparticipables se achican cada vez más, no hay recaudación, no hay movimiento económico, estamos atravesando una recesión»

Y debo decir que dentro de todo, nosotros tenemos una provincia en la que nos estamos manejando con casos que son contados, pero en esta reunión que yo te comentaba, estábamos de todas las provincias y la gente de jurisdicciones como, no sé, Córdoba, Santa Fe, que tiene régimen penal juvenil, pero de provincias que tienen una población y un territorio mucho más amplio, realmente hay suma preocupación, al margen de lo que nos convocó en ese momento y lo que hemos dicho durante el tratamiento de la ley, que fue que tristemente no se nos convocó a las provincias, a los debates en las cámaras para poder llevar cuál es la realidad de cada una de las jurisdicciones y que por supuesto, insisto, nosotros tenemos a cargo los organismos de protección a la niñez y esta ley lo que hace es llevarse puesto todo eso por lo que nosotros trabajamos, porque de protección a la niñez no tiene nada solamente algo punitorio que hace que, bueno, como dicen los representantes nacionales, cárcel ovala y estamos hablando de infancias a las que debemos proteger, con las que debemos trabajar y con las que debemos poder generar una sociedad amigable.