«Los fondos coparticipables se achican cada vez más, no hay recaudación, no hay movimiento económico, estamos atravesando una recesión»
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 04/05/2026.- Asi se expresó la Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia, en Dialogo con resumen Económico, la funcionaria ademas se refirió a los recortes de coparticipación, la caída de la recaudación propia, el aumento de la asistencia social, los fondos que se destinan a la cobertura de medicamentos de la gente que no solo perdió el empleo, sino tambien la obra social. la situación generada a partir de las amenazas en las escuelas y la falta de espacios de contención en caso de aplicar la ley de baja de imputabilidad en nuestra provincia.
La Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucia Rossi, confirmó un panorama de recesión en Tierra del Fuego y se explayó sobre los recortes que llevó adelante el gobierno nacional, la caída de la recaudación propia, el aumento de la demanda social, y la llegada de gente de otras provincias que viene en busca de oportunidades.
la funcionaria tambien manifestó su preocupación por la posible aplicación de la Ley de Baja de Imputabilidad en casos de menores que delincan, porque no hay espació físico para contenerlos, y lo mismo en el marco de las amenazas de tiroteos en las escuelas que en Rio Grande ya son mas de 60.
Rossi, manifestó que no han recibido solicitudes de ayuda para gente que quiera irse de la provincia.
Bueno Lucía, una situación muy complicada en la provincia a partir de los cortes que ha realizado y está llevando a cabo el gobierno nacional, ha tenido actividad en los últimos días también en el continente.
Contanos un poco qué fue la gestión que ha realizado.
Una situación sumamente compleja, una crisis muy profunda que estamos viviendo todos los argentinos, Armando, los fueguinos en particular por esta crisis industrial, sobre todo en la zona norte de la provincia se está notando mucho más, pero la realidad es que también, lamento no tener el número exacto ahora me agarraste un poco desprevenida, pero sí, un movimiento también en la provincia de gente que está viniendo, como tantos otros, insisto, argentinos, buscando alguna solución, alguna mejora y entonces tenemos un crecimiento poblacional, insisto, de gente que viene del continente y también de vecinos de la zona norte que prueban suerte en Ushuaia, en Toluhín, en otras localidades, porque hay un escenario muy complejo respecto a lo laboral desde este Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia en donde gran parte de la estructura tiene la responsabilidad de hacer acompañamiento social a los vecinos que están en situaciones de vulnerabilidad, estamos articulando todos los mecanismos posibles, tratando de ser sumamente creativos pero también muy responsables en el uso de los recursos que son cada vez más finitos y la demanda tristemente cada vez mayor.
Lucía, así como está llegando gente, entiendo que hay gente que también está solicitando ayuda para poder irse.
No, muy poca, Armando, la verdad es que hay casos muy concretos de gente que solicita ayuda para poder irse contados, te diría.
No hay un movimiento de gente que esté en este momento por lo menos no
Después el movimiento interno ya migratorio, el dato no lo tengo, pero insisto, en cuanto ayuda para poder volverse a las provincias o irse a probar suerte a otro lado.
De esas solicitudes estamos recibiendo poquísimas, no así, insisto, de gente que está llegando y que aparte también genera una situación que gracias a Dios, digo, para los fueguinos era inédita, que es encontrarnos con gente en situación de calle.
La realidad, insisto, gracias a Dios nosotros no teníamos.
Yo soy fueguina, viví toda mi vida, aparte de nacer, viví toda mi vida en Tierra del Fuego, en Río Grande y no teníamos la costumbre de ver gente en situación de
Hoy está sucediendo.
La realidad es que quizás por ahí muchos vecinos no lo ven también a diario, porque por suerte los organismos que debemos dar contención, estamos actuando y bueno, vamos generando los dispositivos necesarios para que esas cosas no ocurran, porque con este además clima en el que vivimos, hay situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que están en situación de calle.
Así que es un trabajo que intentamos, insisto, sea coordinado.
Trabajamos también, y esto es importante decirlo, una vinculación en un diálogo con el Ejecutivo municipal, sobre todo en Río Grande, para, insisto, los recursos se están afinando para todos, y en una situación en la que la demanda crece cada vez más, bueno, los equipos técnicos hablan con unas áreas y con otras, y bueno, entre todos vamos generando estas herramientas paliativas de crisis, que de fondo, honestamente, no están resolviendo.
Tampoco es nuestra función resolver de fondo, pero sí eso, poder generar herramientas para que la gente pueda de alguna manera reinventarse o encontrar la solución con la mirada, por supuesto, y el acompañamiento del Estado, para poder tender una mano y que las cuestiones se puedan resolver.
Sí, de fondo, ¿Qué contención se le da a la gente que está en situación de calle, Lucía?
¿La están colocando en algún lugar?
¿Están acercándoles bolsones de alimentos?
¿Cuál es la contención?
Mirá, hay de todo un poco y se hace, la verdad, por intermedio de trabajadoras sociales, un seguimiento muy puntual de cada caso.
Siempre lo primero que tratamos de hacer, por supuesto, es buscar redes de amigos, de conocidos, de gente que pueda brindarle una mano y nosotros generar un soporte que tenga que ver con esto que decís vos del módulo alimentario de un colchón.
Pero en el caso de que no los haya, también tenemos nosotros diferentes espacios en los que damos alojamiento transitorio para, insisto, para salvar a la gente del clima hostil, por un corto plazo, por supuesto, hasta que pueda resolverse la situación.
Y después tenemos otros mecanismos que también se activan desde el gobierno de la provincia, que tienen que ver con cuestiones como acceso a la justicia, en el caso de aquellas madres que estén a cargo de hijos y no perciban cuota alimentaria.
Nosotros trabajamos también sponsoreando esos casos y poniendo equipos de abogados a disposición para poder generar también esos mecanismos de obligación para progenitores que deben hacerse cargo de cuotas alimentarias.
Realmente hay todo un abanico de dispositivos con los que trabajamos para poder ir resolviendo, porque no todos los casos son de una solicitud de algo tangible, no es que solamente vienen por el módulo alimentario, por la manta, por el colchón, sino que muchas veces tiene que ver con una problemática que viene de fondo y que sí podemos ayudar a resolver, justicia de por medio, por supuesto, con todos los mecanismos como tienen que ser para brindar, eso es lo que te decía, una solución también a largo plazo.
Hay otro problema que se suma, Lucía, en esto, y yo te escuché mencionar, lo que tiene que ver con la salud mental.
Hoy obviamente agravado por la situación económica, la mayoría entiendo de los problemas que les llegan y que tienen que enfrentar, tienen que ver con esto también, con la crisis económica de las familias.
Sí, absolutamente.
Y trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia.
Debo decir que desde la Secretaría de Salud Mental y en un trabajo directo de ministerio a ministerio, digo yo hablo a diario, te diría, con la Ministra de Salud, con Di Giglio, por situaciones que nosotros absorbemos desde el área de género, desde el área de Niñez, Adolescencia y Familia, en los que solicitamos el soporte de diversas áreas de salud mental porque son sumamente necesarias y se hace, insisto, un trabajo muy articulado para que las personas que lo necesiten y que sobre todo detectemos que necesitan estas contenciones con inmediatez, puedan recibirla, porque no hay casos.
Solamente cuando uno se imagina que por intermedio de Niñez, Adolescencia y Familia articulamos con Salud Mental es por un caso de, no sé, consumo problemático de un adolescente.
Y en realidad tenemos también personas mayores en situación de vulnerabilidad que necesitan tener este tipo de contenciones y eso lo estamos articulando, eso se está haciendo y estamos teniendo, por suerte, insisto, un gran apoyo del Ministerio de Salud en cada una de estas situaciones que desde las áreas se vienen presentando, que también son cada vez más.
Como responsable de seguridad también, Lucía, ¿Cómo han tomado el tema de las amenazas en las escuelas que se ha convertido solamente en Rio Grande en un problema viral?
Ya Hay más de 50 denuncias sobre esto.
Este Ministerio no tiene a cargo seguridad, eso está en Jefatura de gabinete.
Sí, tenemos nosotros y nos toca también, entonces podemos hablar de ello.
Tenemos a cargo los organismos de protección a la niñez.
Entonces nos toca claramente muy de cerca, porque ahora con la nueva ley y la baja de punibilidad, estamos ya trabajando en este nuevo sistema del régimen penal juvenil.
Insisto, nos toca por supuesto al Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de manera muy directa por estos organismos que son de protección de la niñez.
La realidad, yo la semana pasada estuve en Buenos Aires, en una reunión con la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y hay una gran preocupación en todo el territorio, estuvimos representantes de todas las provincias del país y todos sostenemos la preocupación respecto a esta nueva ley que en septiembre ya estaría con aplicación para todo el territorio nacional, porque no tiene que ver solamente, porque el desglose de la ley no tiene que ver solamente con aquellos delitos graves en los que haya una privación de la libertad a un menor.
Digo, también va a empezar a pasar que, no sé, se van a incurrir en una denuncia penal cuando, no sé haya un caso, le saquen una cartuchera a un pibe de la mochila y un padre vaya y denuncie, ya va a haber todo un mecanismo.
Desde mi humilde punto de vista, es un régimen que es inaplicable en las provincias, porque como todo lo que hace el gobierno nacional, no tiene a la par un dispositivo de recursos para que estas leyes se apliquen en las provincias, entonces el sistema judicial va a colapsar.
Los dispositivos en los que nosotros trabajamos de niñez también nos vamos a ver muy ajustados.
Y debo decir que dentro de todo, nosotros tenemos una provincia en la que nos estamos manejando con casos que son contados, pero en esta reunión que yo te comentaba, estábamos de todas las provincias y la gente de jurisdicciones como, no sé, Córdoba, Santa Fe, que tiene régimen penal juvenil, pero de provincias que tienen una población y un territorio mucho más amplio, realmente hay suma preocupación, al margen de lo que nos convocó en ese momento y lo que hemos dicho durante el tratamiento de la ley, que fue que tristemente no se nos convocó a las provincias, a los debates en las cámaras para poder llevar cuál es la realidad de cada una de las jurisdicciones y que por supuesto, insisto, nosotros tenemos a cargo los organismos de protección a la niñez y esta ley lo que hace es llevarse puesto todo eso por lo que nosotros trabajamos, porque de protección a la niñez no tiene nada solamente algo punitorio que hace que, bueno, como dicen los representantes nacionales, cárcel ovala y estamos hablando de infancias a las que debemos proteger, con las que debemos trabajar y con las que debemos poder generar una sociedad amigable.
Con estas cosas no vamos a lograr ningún cambio en esos individuos que realmente lo que necesitan es de un Estado.
Presente desde la contención, no hay presupuesto y tampoco hay espacio físico en caso de que tuviesen que resguardar alguno de estos chicos, tampoco lo tienen.
¿No?
Insisto, ahora estamos trabajando en cada una de estas cuestiones con el sistema penal, que sí está, como te decía, el régimen penal, las penitenciarías, en realidad bajo la órbita de jefatura de Gabinete, nosotros articulamos por estos organismos constantemente.
Con la justicia claramente no hay cuestiones dispuestas ya, pero sí son dispositivos que claramente la ley la vamos a cumplir, pero no quiere decir que sea algo que no nos preocupe.
Si, te reitero Armando, no hay contemplado ni en la ley ni en ni en el Ejecutivo nacional alguna ayuda a las provincias para poder generar los dispositivos que te están imponiendo que tengas que cumplir.
Entonces volvemos a la misma charla al principio, en un contexto de crisis en los que los fondos coparticipables se achican cada vez más, no hay recaudación, no hay movimiento económico, estamos atravesando una recesión, el tener que ahora también generar un presupuesto específico, insisto, para cumplir con la ley, nos genera un problemón claramente.
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