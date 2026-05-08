LÓPEZ SILVA: “ES NECESARIO CONTAR CON UNA LEY DE FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER EL SISTEMA EDUCATIVO”

Tierra del Fuego 08/05/2026.- El ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, participó este martes de una nueva reunión de la Comisión N°4 de Educación de la Legislatura provincial, donde se retomó el debate en torno al Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo y de Salud impulsado por el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, el funcionario explicó que durante el encuentro se trabajó sobre los alcances del proyecto presentado por el Gobierno provincial y sobre las posibles fuentes de financiamiento para fortalecer el sistema educativo y sanitario.

“Se planteó la posibilidad de convocar al Ministro de Economía para que pueda explicar, en el caso de la ley presentada por el Ejecutivo, de dónde se obtendrían esos recursos para que Educación cuente con una herramienta destinada a infraestructura, salarios y también a lo que nosotros llamamos la mochila educativa o pedagógica”, sostuvo.

Asimismo, López Silva indicó que distintos legisladores solicitaron información vinculada a la inversión actual en infraestructura, gestión operativa y horas cátedra, con el objetivo de dimensionar las necesidades del sistema educativo y avanzar en la búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan dar respuesta a esas demandas.

“Quedamos en trabajar esa información y enviarla a la Legislatura para que la comisión continúe analizando el proyecto y podamos obtener esta ley de financiamiento que tanto se está pidiendo”, afirmó.

Finalmente, el titular de la cartera educativa destacó la predisposición de los distintos bloques legislativos para avanzar en la discusión de la iniciativa. “La mayoría de los bloques presentes manifestaron la necesidad de contar con esta herramienta para poder fortalecer y dar respuestas al sistema educativo”, concluyó.