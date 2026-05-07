La presencia de la diputada libertaria Sabrina Ajmechet ha generado un fuerte repudio en la provincia.

La diputada libertaria a la que se hace referencia es Sabrina Ajmechet, integrante del bloque de La Libertad Avanza (aunque electa originalmente por Juntos por el Cambio en 2021).
Durante el año 2026, se viralizaron antiguos mensajes de la legisladora en redes sociales (tweets), lo que generó un fuerte repudio y denuncias penales por sus declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Puntos clave sobre la polémica con Sabrina Ajmechet:
- Expresiones sobre soberanía: En sus redes, sostuvo posturas como: «Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas», «las Malvinas siguen siendo inglesas» o que «la creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental».
- Denuncias: Fue denunciada penalmente por un veterano de guerra por supuesta traición a la patria y ante la Cámara Nacional Electoral.
- Rechazo: La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó a la diputada, calificando sus dichos de inaceptables, mientras que diversas organizaciones e incluso la oposición la declararon «persona no grata».
Cabe destacar que, a pesar de las controversias, en 2026 la diputada ha intentado matizar su postura pública afirmando «defender la posición argentina», aunque el repudio a sus mensajes del pasado ha continuado.
la diputada nacional Sabrina Ajmechet tiene programada su presencia en Ushuaia este jueves 7 de mayo de 2026 para participar en el llamado «Foro del Fin del Mundo», un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
Puntos clave:
- Rechazo: La presencia de Ajmechet ha generado un fuerte repudio en la provincia. El gremio docente SUTEF la declaró «persona no grata» y rechazó su visita debido a sus declaraciones previas sobre las Islas Malvinas.
- Contexto: El gremio la acusa de alinearse con el colonialismo británico y deshonrar el reclamo de soberanía argentino.
- Foro: El evento se enfoca en el desarrollo económico.
En contraste, se informó que Caputo suspendió su participación en el mismo evento en Ushuaia.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar