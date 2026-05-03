LA OSEF LLEGÓ A UN ACUERDO CON LA PROVEEDORA DE INSUMOS Y A PARTIR DE ESTE LUNES COMIENZAN A NORMALIZARSE LAS CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS

Este avance se enmarca en el proceso de reordenamiento integral que viene llevando adelante la OSEF, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, optimizar la administración de recursos y garantizar previsibilidad en la prestación de servicios. En ese sentido, se están tomando distintas medidas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema y regularizar compromisos.
Asimismo, la obra social continúa trabajando en la mejora sostenida de la calidad de atención para sus afiliados, priorizando la accesibilidad, la continuidad de tratamientos y la respuesta oportuna ante situaciones de salud. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca recuperar niveles óptimos de servicio y brindar mayor tranquilidad a las y los beneficiarios en toda la provincia.