La jubilación mínima de ANSES en abril no cubre ni el 25% de la canasta básica fueguina.

En abril de 2026, la jubilación mínima de ANSES fue de $380.319,31, más un bono extraordinario de $70.000, lo que totalizó $450.319,31. En Tierra del Fuego, corresponde sumar el adicional por zona desfavorable del 40%, lo que eleva el haber mínimo a aproximadamente $532.447,03 (sin contar el bono) y a $630.447,03 con el bono incluido.

Detalle de la jubilación mínima en abril 2026

Haber mínimo base (ANSES): $380.319,31

$380.319,31 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total nacional (sin zona desfavorable): $450.319,31

Cálculo con zona desfavorable (40%)

En Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas, se aplica un adicional del 40% sobre el haber mínimo base:

Concepto Monto Haber mínimo base $380.319,31 Zona desfavorable (40%) $152.127,72 Subtotal con zona $532.447,03 Bono extraordinario $70.000 Total con bono y zona $630.447,03

Claves para entender

El adicional por zona desfavorable se calcula sobre el haber mínimo, no sobre el bono.

se calcula sobre el haber mínimo, no sobre el bono. El bono extraordinario de $70.000 es un refuerzo transitorio que se mantiene desde 2024, pero no integra el haber jubilatorio permanente.

El haber máximo en abril 2026 fue de $2.559.188,81, lo que muestra la fuerte brecha entre mínimos y máximos.

Conclusión

En abril de 2026, un jubilado que percibe la mínima en Tierra del Fuego cobró alrededor de $630.447,03 sumando el bono y el 40% de zona desfavorable. Esto refleja cómo el adicional patagónico compensa parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, aunque sigue siendo insuficiente frente al costo de vida local.

Ese monto no cubre ni el 25% de la canasta básica en Tierra del Fuego, es miserable