La jubilación mínima de ANSES en abril no cubre ni el 25% de la canasta básica fueguina.

En abril de 2026, la jubilación mínima de ANSES fue de $380.319,31, más un bono extraordinario de $70.000, lo que totalizó $450.319,31. En Tierra del Fuego, corresponde sumar el adicional por zona desfavorable del 40%, lo que eleva el haber mínimo a aproximadamente $532.447,03 (sin contar el bono) y a $630.447,03 con el bono incluido.
Detalle de la jubilación mínima en abril 2026
- Haber mínimo base (ANSES): $380.319,31
- Bono extraordinario: $70.000
- Total nacional (sin zona desfavorable): $450.319,31
Cálculo con zona desfavorable (40%)
En Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas, se aplica un adicional del 40% sobre el haber mínimo base:
|Concepto
|Monto
|Haber mínimo base
|$380.319,31
|Zona desfavorable (40%)
|$152.127,72
|Subtotal con zona
|$532.447,03
|Bono extraordinario
|$70.000
|Total con bono y zona
|$630.447,03
Claves para entender
- El adicional por zona desfavorable se calcula sobre el haber mínimo, no sobre el bono.
- El bono extraordinario de $70.000 es un refuerzo transitorio que se mantiene desde 2024, pero no integra el haber jubilatorio permanente.
- El haber máximo en abril 2026 fue de $2.559.188,81, lo que muestra la fuerte brecha entre mínimos y máximos.
Conclusión
En abril de 2026, un jubilado que percibe la mínima en Tierra del Fuego cobró alrededor de $630.447,03 sumando el bono y el 40% de zona desfavorable. Esto refleja cómo el adicional patagónico compensa parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, aunque sigue siendo insuficiente frente al costo de vida local.
Ese monto no cubre ni el 25% de la canasta básica en Tierra del Fuego, es miserable
El haber mínimo, incluso con el 40% de zona desfavorable y el bono extraordinario, no llega a cubrir ni un cuarto de la canasta básica en Tierra del Fuego, donde el costo de vida es uno de los más altos del país.
Relación entre jubilación mínima y canasta básica
- Jubilación mínima con zona y bono (abril 2026): $630.447 aprox.
- Canasta básica total en Tierra del Fuego (abril 2026): supera los $2,5 millones para una familia tipo, y más de $2 millones para un adulto mayor solo.
- Cobertura real: menos del 25% de la canasta.
- Poder adquisitivo deteriorado: los jubilados fueguinos, aún con el adicional patagónico, están muy por debajo de la línea de pobreza.
- Desigualdad regional: el costo de alimentos, servicios y alquileres en Tierra del Fuego es mucho más alto que en el promedio nacional, lo que hace que el 40% de zona desfavorable sea insuficiente.
- Percepción ciudadana: se instala la idea de que la jubilación mínima es “miserable”, porque no garantiza condiciones dignas de vida en un contexto inflacionario extremo.
La jubilación mínima en Tierra del Fuego no es un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas. El adicional por zona desfavorable, que históricamente buscaba compensar el costo de vida, quedó desfasado frente a la inflación y la disparidad regional.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar