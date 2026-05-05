LA ESCUELA DE TAEKWONDO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPALES FESTEJÓ SU 10º ANIVERSARIO

Rio Grande 05/05/2026.- El Municipio de Río Grande compartió junto a estudiantes y familias una jornada de presentaciones y celebración, en el marco del 10º aniversario de la Escuela de Taekwondo de los Centros Comunitarios Municipales.

Durante el encuentro, alumnos y alumnas de distintas edades realizaron demostraciones en las que exhibieron las habilidades y aprendizajes adquiridos a lo largo del año, reflejando el compromiso, la disciplina y el crecimiento que promueve esta práctica deportiva.

De la actividad participaron la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; y el director de Centros Comunitarios, Andrés Vouillez, quienes acompañaron y destacaron el trabajo sostenido que se lleva adelante en cada uno de los espacios.



La Escuela de Taekwondo funciona en la ciudad desde hace 10 años, bajo la coordinación de Ramón “Paco” Balbuena, instructor de la Escuela Municipal de Taekwondo. Actualmente, cuenta con 250 estudiantes y desarrolla sus actividades en los 10 Centros Comunitarios Municipales, así como en Espacio Joven AGP y Espacio Joven Zona Sur.

Asimismo, el equipo está conformado por 11 maestros que se formaron en la propia escuela y que hoy transmiten sus conocimientos en los distintos dispositivos municipales, fortaleciendo la continuidad y el crecimiento de esta propuesta deportiva.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo propuestas que promueven el acceso al deporte, la formación en valores y la participación comunitaria en toda la ciudad.