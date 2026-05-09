HOY COMIENZA LA 3° EXPO «EMPRENDER DESDE EL SUR»

El sábado la expo “Emprender desde el Sur” comenzará a las 12 horas, mientras que el domingo iniciará a partir de las 10 de la mañana con un encuentro regional de emprendedores a puertas cerradas y, desde las 13 horas, continuarán los talleres, habrá un living emprendedor y el cierre será con el desfile “Desde el Sur: Experiencia Pasarela”.
A su vez, la Escuela Municipal de Emprendedores tendrá una participación destacada, visibilizando el trabajo de formación y acompañamiento que se lleva adelante durante todo el año junto a vecinas y vecinos de la ciudad. Cabe destacar que todas las actividades son libres, gratuitas y abiertas a la comunidad.