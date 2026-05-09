HOY COMIENZA LA 3° EXPO «EMPRENDER DESDE EL SUR»

Rio Grande 09/05/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que este sábado 9 y domingo 10 de mayo se realizará la 3° edición de este evento. Una propuesta que reúne a emprendedores, productores y hacedores de toda la Patagonia; habrá stands, gastronomía, espacios de comercialización, capacitaciones, talleres y actividades para toda la familia.

El sábado la expo “Emprender desde el Sur” comenzará a las 12 horas, mientras que el domingo iniciará a partir de las 10 de la mañana con un encuentro regional de emprendedores a puertas cerradas y, desde las 13 horas, continuarán los talleres, habrá un living emprendedor y el cierre será con el desfile “Desde el Sur: Experiencia Pasarela”.

A su vez, la Escuela Municipal de Emprendedores tendrá una participación destacada, visibilizando el trabajo de formación y acompañamiento que se lleva adelante durante todo el año junto a vecinas y vecinos de la ciudad. Cabe destacar que todas las actividades son libres, gratuitas y abiertas a la comunidad.