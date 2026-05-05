Golpe al turismo: menos viajes y escapadas más cortas

Argentina 05/05/2026.- Fuerte caída del turismo emisivo pese al dólar bajo. Menos viajes, menos gasto y escapadas gasoleras: qué está pasando.

Entre enero y marzo, el dólar pasó de 1.479 pesos a poco más de 1.400 pesos en términos nominales. Sin embargo, este descenso se dio en paralelo a una aceleración inflacionaria, lo que derivó en una caída del tipo de cambio real.

Según la serie del Banco Central, el índice bajó de 94 a comienzos de enero a 84 a fines de marzo, evidenciando un atraso cambiario.

A pesar de este contexto, el abaratamiento relativo del dólar no se tradujo en un aumento de los viajes al exterior.

Caída del turismo emisivo: Tres meses consecutivos en baja

Los datos del Indec muestran una caída progresiva en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior durante el primer trimestre de 2026.

En enero, la baja interanual fue del 8,5%, mientras que en febrero se profundizó al 10,7%. En marzo, la caída alcanzó el 19,9%, marcando el retroceso más fuerte del período.

Balance de los fines de semana largos del año

Se trata de la primera caída interanual desde enero de 2024, tras varios meses de desaceleración desde el pico registrado en agosto del año pasado.

El impacto del bolsillo en la decisión de viajar: Menos consumo y salarios en retroceso

Desde el sector turístico vinculan esta tendencia directamente con la caída del poder adquisitivo. Los salarios reales acumularon descensos consecutivos entre septiembre y febrero, según los últimos datos disponibles.

“Nos pasa lo mismo que al resto de las actividades del país: hay poco consumo. Eso bajó mucho el turismo hacia el exterior”, explicó Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles.

El empresario también señaló que el problema no radica únicamente en el tipo de cambio, sino en la presión impositiva y en la falta de impacto de los indicadores macroeconómicos sobre la economía cotidiana.

Factores externos que encarecen los viajes

A la caída del consumo se sumó el encarecimiento de los pasajes aéreos, impulsado por el contexto internacional. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) atribuyen parte del fenómeno al impacto de la guerra en Medio Oriente.

Este factor habría incidido especialmente en marzo, cuando la caída del turismo emisivo duplicó la registrada en febrero.

El turismo interno tampoco escapa a la crisis

El ajuste en el bolsillo también se reflejó en el turismo local. Si bien las escapadas de fines de semana largos se mantienen, el comportamiento de los viajeros cambió.

Durante los feriados recientes, predominó un turismo de cercanía, con estadías más cortas y menor gasto por persona.

En el último fin de semana largo por el Día del Trabajador, se registró una desaceleración en la actividad. Según CAME, se viajó menos, con una estadía promedio de dos días y un gasto real en baja.

Datos del último fin de semana largo: Más turistas, pero menos gasto

Durante el feriado del 1° de mayo viajaron 1.066.000 personas, unas 146.000 más que en 2023 para la misma fecha.

Sin embargo, el gasto promedio por turista mostró una leve caída respecto a ese año y también descendió un 1,6% frente al fin de semana largo de 2025.

El informe destacó que, si bien se organizaron eventos en todo el país para incentivar el turismo, no alcanzaron para compensar la retracción del consumo.

Expectativas para los próximos meses: La mirada del sector

Desde el sector turístico se mantienen cautos respecto a una posible recuperación. Algunos actores señalan que podría haber una concentración de viajes en torno a eventos específicos en el calendario.

En paralelo, desde CAME indicaron que en abril no se habría registrado una nueva caída del turismo emisivo, lo que podría marcar un cambio en la tendencia si se consolida la desaceleración inflacionaria.

Fuente: GLP