GOBIERNO DEPOSITARÁ SALARIOS Y LA TOTALIDAD DE MATERIAL DIDÁCTICO EL JUEVES 7 DE MAYO

Tierra del Fuego 02/05/2026.- A partir de un gran esfuerzo por mantener ordenadas las cuentas públicas y pese a la difícil situación económica que atraviesa el país y las provincias, el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS depositará el jueves 7 de mayo los salarios y la totalidad de la Ayuda Material Didáctico anual a docentes.

Con un trabajo responsable en el manejo de las de las finanzas, sin comprometerlas, se ha logrado abonar este ítem en una sola cuota, reconociendo el trabajo que realizan los y las docentes en la formación de los niños, niñas y jóvenes fueguinos.

En este marco, los Planes y Pensiones RUPE, Vejez y Tarjeta Bienestar, así como los haberes de la Administración Pública, Poderes y Entes, Veteranos, Colegios Privados y la Ayuda Material Didáctico anual serán depositados el día jueves 7 de mayo de 2026, acreditándose los montos correspondientes a partir de las 00:00 horas del día viernes 8 del mismo mes.

El Gobierno Provincial continuará trabajando para hacer un uso eficiente de los recursos y responder en tiempo y forma a sus obligaciones, implementando políticas que hagan frente a la difícil situación económica que atraviesa el país, buscando el desarrollo y el crecimiento de la Provincia.