GOBIERNO ABRIÓ INSCRIPCIONES PARA LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA DE ACOMPAÑAMIENTO CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Tierra del Fuego 10/05/2026.- Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia mediante la Subsecretaría de Género y Diversidad Zona Sur, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la 8ª cohorte de la Diplomatura Universitaria de Acompañamiento contra las Violencias por Razones de Género, que dará inicio el próximo 30 de mayo, en el marco de su implementación provincial.

Al respecto, Amira Maslup subsecretaria de Género y Diversidad Zona Sur señaló: “esta propuesta formativa se desarrolla a partir de un convenio de vinculación interprovincial con la Provincia de Córdoba, vigente desde el año 2024, con el objetivo de fortalecer los vínculos formales e institucionales entre los submecanismos provinciales que trabajan articuladamente con organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas” y agregó: “esta articulación favorece el intercambio de experiencias y saberes, así como la construcción coordinada de políticas públicas con perspectiva de género”.

En este sentido, la Maslup detalló: “la diplomatura ha permitido afianzar vínculos institucionales con colegios públicos profesionales, entre ellos el de la ciudad de Río Grande, fortaleciendo el trabajo conjunto y la articulación territorial”.

En esta nueva cohorte se retoma la modalidad presencial en las sedes dispuestas por la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad en cada localidad, garantizando espacios adecuados de cursada y conectividad para quienes lo requieran. A su vez, se promueve el encuentro, el trabajo en red y la construcción colectiva como pilares fundamentales del proceso formativo.

De manera complementaria, se mantienen las opciones de cursada virtual y virtual asincrónica, destinadas a quienes no puedan asistir a las sedes presenciales. Cada modalidad contará con requisitos específicos para la acreditación, tanto de la diplomatura como del trayecto de posgrado.

La diplomatura está abierta a toda la comunidad, pudiendo inscribirse cualquier persona interesada, cuente o no con título universitario, terciario o secundario, promoviendo el acceso amplio a la formación en perspectiva de género y derechos humanos.

En esta edición, además, se propone articular la cursada con la homologación de otros trayectos formativos, como la capacitación obligatoria en el marco de la Ley Micaela, optimizando los recorridos de formación de quienes se desempeñan en el ámbito público.

La Diplomatura Universitaria de Acompañamiento contra las Violencias por Razones de Género continúa consolidándose como una herramienta clave para la formación de agentes territoriales, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, fortaleciendo las estrategias de prevención y abordaje de las violencias en toda la provincia.

Para más información, comunicarse a diplomaturavxrg@gmail.com.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/3RbvBBZ.