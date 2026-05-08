Género y derechos humanos: Judiciales La Cámara de Apelaciones revocó procesamiento a una joven por presunta falsa denuncia

Rio Grande 08/05/2026.- En una resolución clave que pone fin a una prolongada disputa legal, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Federico Martín Villella y Julián De Martino, dictó el sobreseimiento definitivo para las tres mujeres involucradas en la causa n° 6983, caratulada como presunto

La Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte revocó el procesamiento de la principal imputada y ratificó la desvinculación definitiva de otras dos mujeres. El fallo levanta todos los embargos y medidas cautelares.

En una resolución clave que pone fin a una prolongada disputa legal, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Federico Martín Villella y Julián De Martino, dictó el sobreseimiento definitivo para las tres mujeres involucradas en la causa n° 6983, caratulada como presunto “falso testimonio”.

El revés judicial para la querella

La causa se originó por una denuncia de Juan Santiago Caballero, quien, representado por el abogado querellante Dr. Francisco Giménez, sostenía que las imputadas habían faltado a la verdad en declaraciones judiciales previas relacionadas con una denuncia por abuso sexual.

Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó los argumentos de la acusación. En su fallo, la Cámara decidió revocar el procesamiento que pesaba sobre la principal imputada, defendida por el Dr. Renán Uribe, otorgándole el sobreseimiento total.

Los magistrados destacaron que el proceso penal no afectó el “buen nombre y honor” de la joven.

Ratificación de inocencia

Asimismo, el tribunal confirmó el sobreseimiento de otras dos mujeres vinculadas al entorno de la denunciante original, quienes ya habían sido desvinculadas en una instancia anterior. Con esta ratificación, la Justicia cierra cualquier posibilidad de persecución penal contra ellas por estos hechos.Levantamiento de medidas y archivoLa resolución no solo limpia el historial procesal de las mujeres, sino que también ordena dejar sin efecto de manera inmediata el embargo y cualquier otra medida cautelar que se hubiera adoptado.

La Secretaria de Cámara Interina, Melisa Enid Molina, notificó que el expediente (“los autos”) regresará ahora al Juzgado de Instrucción n° 1 para el cumplimiento formal de la sentencia y su posterior archivo. Con este paso, la estrategia de la defensa liderada por el Dr. Uribe logró imponerse sobre la acusación impulsada por el Dr. Giménez, cerrando definitivamente el caso en favor de las tres mujeres.

Fuente; Tarde pero Seguro