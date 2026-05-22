FóRMULA 1 Todos los horarios y TV para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Canadá 22/054/2026.- Vuelve la Fórmula 1 después de varios días sin actividad. Este fin de semana también habrá carrera sprint. Galería de fotos

La Formula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, una de las fechas más tradicionales y desafiantes del calendario. Tras casi tres semanas sin actividad oficial, todas las miradas argentinas estarán puestas nuevamente sobre Franco Colapinto, que afrontará un nuevo compromiso junto al equipo Alpine F1 Team en el histórico Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El piloto de Pilar llega con buenas sensaciones luego de su destacada actuación en Miami y ahora tendrá por delante uno de los escenarios más exigentes de la temporada. El trazado canadiense se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenajes y chicanas muy rápidas, donde cualquier error suele pagarse caro. Allí aparece uno de los sectores más emblemáticos de la Fórmula 1: el famoso “Muro de los Campeones”, ubicado a la salida de la última variante y conocido por haber atrapado a varios pilotos históricos.



La competencia canadiense se disputará a 70 vueltas y volverá a poner a prueba tanto la evolución de los autos de Alpine como la capacidad de adaptación de Colapinto, que continúa sumando experiencia dentro de la máxima categoría.

El fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que habrá menos tiempo de entrenamientos y mayor intensidad desde el inicio de la actividad oficial. Para los equipos, cada sesión será fundamental, ya que solamente contarán con una práctica libre antes de comenzar a disputar posiciones importantes.



Para el público argentino, los horarios resultarán cómodos durante las tres jornadas del evento. La actividad comenzará el viernes con el único ensayo libre del fin de semana y posteriormente se llevará a cabo la clasificación para la Sprint.

Cronograma del GP de Canadá para Argentina:

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 13:30 horas

Clasificación Sprint: 17:30 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 horas

Clasificación: 17:00 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17:00 horas

Toda la programación se podrá ver en Fox Sports y Disney Plus

Fuente: Revista parabrisas.