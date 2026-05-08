FERIA DEL LIBRO: PEREZ INSTÓ A CONSTRUIR DESDE EL SUR UNA MIRADA NACIONAL SOBRE LOS TERRITORIOS ESTRATÉGICOS DEL FUTURO

Rio Grande 08/05/2026.- El intendente de Río Grande encabezó en Buenos Aires la presentación de “Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida”, una obra que recupera un proceso iniciado en Tierra del Fuego y expresa una mirada construida desde el sur sobre soberanía, ambiente, paz, desarrollo y proyección bicontinental, con el desafío de organizar la esperanza desde el fin del mundo para construir lo que viene.

La actividad permitió poner en valor el rol estratégico de Tierra del Fuego AeIAS y de Río Grande como ciudad clave en la discusión sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, el ambiente, la industria, el trabajo y la presencia del Estado en los territorios australes.

Junto a Martín Perez expusieron Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Agustina Rodríguez Saá, presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común; y Pablo Vommaro, director ejecutivo de CLACSO. También estuvieron presentes: el director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM, Jorge Taiana, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Prov. de Bs. As., Gabriel Katopodi; las diputadas Fernanda Miño y Kelly Olmos, la presidenta de Télam Bernarda Llorente; el veterano de la guerra de Malvinas y director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros.

Cabe destacar que, durante la presentación, se emitió un video enviado por la secretaria de la oficina de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), Emilce Cuda.

En este marco, Perez destacó que “Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino”. Remarcó que “acá la soberanía no es un concepto lejano. Se vive todos los días en nuestra historia, en la defensa de Malvinas, en el trabajo de nuestra gente y en la decisión de construir futuro desde el sur”.

El libro surge como parte de un proceso de reflexión iniciado en Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, y vinculado también a una mirada más amplia sobre el cuidado de la Casa Común, la integración regional y el pensamiento social impulsado por el papa Francisco.

Al respecto, Perez sostuvo que “como decía el papa Francisco, los pueblos no se movilizan solo por necesidades, también se movilizan por sueños. Y desde Río Grande tenemos mucho para aportar a ese sueño colectivo”.

La presentación también recuperó el valor de pensar la soberanía no solo desde una perspectiva histórica, sino como una agenda concreta de desarrollo, arraigo, producción, ciencia, tecnología y futuro para las próximas generaciones.

“Cuando discutimos qué Estado queremos y qué país queremos construir, no hablamos de algo ajeno. Hablamos de nuestra vida cotidiana, de nuestras familias, de nuestra industria y de nuestra comunidad”, expresó el intendente.

Finalmente, Perez afirmó que “el fin del mundo también puede ser el lugar donde empieza todo”, y convocó a seguir construyendo desde el sur una mirada nacional sobre los territorios estratégicos del futuro.