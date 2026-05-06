ESTE JUEVES, RÍO GRANDE LLEVA SU MIRADA A LA FERIA DEL LIBRO

Rio Grande 06/05/2026.- Martín Perez llevará a la Feria Internacional del Libro la experiencia de Río Grande en torno a Malvinas, soberanía y proyección bicontinental, a través de la presentación de “Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida”. La obra, impulsada desde la ciudad junto a la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común y CLACSO, recupera un proceso de trabajo iniciado en Tierra del Fuego con rectores, investigadores y referentes de distintos países de Iberoamérica. La iniciativa se inspira en el llamado del Papa Francisco al cuidado de la Casa Común y retoma el diálogo del intendente Perez con el Santo Padre.

Este jueves 7 de mayo, Río Grande estará presente en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una agenda vinculada a soberanía, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. El intendente Martín Perez participará de la presentación del libro “Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida”, una instancia que permitirá llevar al debate nacional la mirada de la ciudad sobre los territorios estratégicos para el futuro argentino.

La actividad se realizará a las 16 horas, en el Pabellón Amarillo, Sala Julio Cortázar, en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Junto a Martín Perez expondrán Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Agustina Rodríguez Saá, presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común; y Pablo Vommaro, director ejecutivo de CLACSO.

El libro es el resultado de un proceso de trabajo que tuvo como antecedente el Encuentro Internacional sobre el Atlántico Sur y la Antártida como territorios estratégicos del futuro, realizado en la provincia de Tierra del Fuego. Esa instancia reunió a rectores de universidades latinoamericanas, investigadores especializados, autoridades políticas y representantes de la sociedad civil en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, con el objetivo de promover un diálogo regional sobre preservación ambiental, soberanía, desarrollo sostenible y la consolidación del Atlántico Sur y la Antártida como zonas de paz.

La iniciativa se inscribe, además, en una conversación inspirada en el Papa Francisco y en su llamado al cuidado de la Casa Común. En ese marco, durante el encuentro internacional se retomó el diálogo que el Santo Padre mantuvo con más de 230 rectores y rectoras de la RUC en el Vaticano, así como su magisterio socioambiental como aporte a una diplomacia para la paz y la cooperación.

En este sentido, la participación de Río Grande en la Feria del Libro expresa una continuidad institucional y política: llevar a un espacio cultural de alcance nacional una agenda que la ciudad viene construyendo desde el territorio, junto al sistema universitario, organismos regionales y referentes vinculados al pensamiento social, ambiental y soberano.

Martín Perez destacó que “Río Grande tiene una voz propia para aportar a esta conversación nacional. Para nuestra ciudad, hablar de Malvinas, de la Antártida y del Atlántico Sur es hablar de identidad, pero también de desarrollo, soberanía y futuro”.

“Hay territorios que no son pasado. Son futuro. Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur forman parte de nuestra historia, pero también de los desafíos que tenemos por delante como país”, sostuvo Perez.

La presentación del libro permitirá poner en valor la perspectiva de una ciudad fueguina que vive cotidianamente su vínculo con la Causa Malvinas y con la proyección bicontinental de la Argentina. Desde Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas, se busca aportar una mirada federal sobre los territorios que serán centrales para el desarrollo nacional, la defensa de los recursos naturales y la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Finalmente, Perez subrayó que “desde Río Grande vamos a seguir impulsando una agenda de soberanía, conocimiento, cooperación y desarrollo, porque el futuro argentino también se piensa desde el sur”.