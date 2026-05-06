ESTE FIN DE SEMANA, TIERRA DEL FUEGO CELEBRA EL TRABAJO LOCAL CON UNA NUEVA EDICIÓN DE EMPRENDER TDF

Tierra del Fuego 06/05/2026.- El Gobierno de la Provincia invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la feria Emprender TDF, que se llevará adelante de manera simultánea en las tres ciudades de la provincia este fin de semana.

El evento representa una oportunidad fundamental para que emprendedores, productores locales, artesanos, manualistas y referentes del sector gastronómico puedan exhibir y comercializar sus creaciones, fortaleciendo el vínculo directo entre los trabajadores fueguinos y los vecinos de la isla.

La propuesta tendrá lugar el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en el horario de 14 a 19 h., con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo de la economía popular y brindar visibilidad al talento local.



En la ciudad de Ushuaia, la jornada contará con un valor agregado, ya que se llevará adelante un Operativo Visual Integral. Allí, los vecinos tendrán la posibilidad de acceder a controles oftalmológicos, con una oferta de marcos sin costo y precios accesibles, en el horario de 14 a 18 h., con turno previo a través del 2901 30-8612.

Por su parte, en Tolhuin se contará con la participación de la verdulería “Mercado Central” y la carnicería “Pastoriza”, que ofrecerán variedad de bolsones económicos.

Asimismo, el área de Salud estará presente en las tres ciudades con un stand de información y acciones de prevención.

En cuanto a las sedes, en Ushuaia la actividad se desarrollará en el SUM de la Escuela N° 13 “Almirante Guillermo Brown”, ubicada en Gobernador Paz 1811. En Tolhuin tendrá lugar en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel, sito en Santiago Rupatini N° 379. En tanto, en Río Grande se realizará en el Paseo del Muelle “Mingo Gutiérrez”, ubicado en Beauvoir N° 531.

Se invita a todas las familias a sumarse a estas jornadas para disfrutar de un espacio de encuentro, cercanía y fortalecimiento del trabajo fueguino.