Especialistas en desarrollo con o sin dinero: La producción de autos cayó 18,6% en el cuatrimestre

Argentina 08/05/2026.- El sector automotor atraviesa una fuerte crisis: cayó la producción, bajaron las ventas y los autos importados ganan cada vez más terreno.

La industria automotriz argentina volvió a mostrar señales de retroceso en abril y cerró un primer cuatrimestre marcado por una fuerte caída en la producción, menores ventas y una creciente presencia de vehículos importados en el mercado local.

Según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante abril se produjeron 37.521 unidades, una cifra que representó una baja del 10,1% frente a marzo y una caída del 17,5% respecto del mismo mes de 2025.

Con estos números, entre enero y abril se fabricaron 129.867 vehículos, lo que implicó un derrumbe del 18,6% en comparación con el mismo período del año pasado.

El segmento de autos fue el más golpeado

La mayor caída se registró en el segmento de automóviles destinados al transporte de personas. Según los datos de ADEFA, ese rubro sufrió un desplome interanual del 35,9%.

En paralelo, el segmento de utilitarios —que representa el mayor volumen de producción del sector— acumuló una baja más moderada, del 3,1% interanual. Sin embargo, durante abril mostró una contracción mensual del 12,1%.

El informe reflejó además que abril profundizó el deterioro que ya se venía observando en el inicio de 2026, luego de que marzo hubiese mostrado una leve recuperación que alimentó expectativas de estabilización.

La apertura comercial y el consumo frenado impactan en las fábricas

Uno de los factores centrales detrás de la caída fue el retroceso en las ventas a concesionarias locales. Las terminales enviaron 148.054 unidades a la red comercial durante el primer cuatrimestre, un 17,9% menos que en igual período de 2025.

La baja fue todavía más fuerte entre los vehículos nacionales destinados al mercado interno, con una contracción del 40,6%.

El fenómeno coincidió con un avance sostenido de los autos importados. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), apenas el 30% de los patentamientos de abril correspondieron a vehículos fabricados en el país, cuando hasta 2024 esa participación superaba el 50%.

A nivel general, ACARA reportó una caída del 13,6% interanual en los patentamientos y una baja mensual del 3,3%.

La pérdida de poder adquisitivo enfría las ventas

El deterioro del mercado interno también aparece vinculado al estancamiento de los ingresos y a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Pese a que durante abril se observó una mejora en los créditos prendarios, relevada por la consultora First Capital, la recuperación del financiamiento no alcanzó para revertir la debilidad de la demanda.

Las automotrices enfrentan así un escenario complejo, atravesado por costos elevados, menor consumo y un mercado cada vez más abierto a la competencia importada.

Qué dijo ADEFA sobre la caída de la producción

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que la caída responde a múltiples factores que atraviesan actualmente a la industria.

“El sector está en plena transición y los datos del primer cuatrimestre de 2026 lo reflejan. La producción sigue enfrentando desafíos estructurales”, explicó el directivo.

Además, señaló que el desempeño de abril estuvo condicionado por la incidencia de los feriados, el recambio de proyectos industriales y el cese de fabricación de algunos modelos.

Exportaciones: Brasil sigue siendo el principal destino

En cuanto a las exportaciones, el informe destacó que la caída acumulada estuvo influenciada por el flojo desempeño del primer bimestre, aunque tanto marzo como abril mostraron cierta recuperación en los envíos al exterior.

Brasil continuó siendo el principal mercado para la industria automotriz argentina y concentró el 65,1% de las exportaciones en lo que va del año.

Al mismo tiempo, ADEFA detectó cambios en la composición de destinos: cayó la participación de América Central y creció el peso de Perú dentro de las ventas externas.

Con información de ADEFA y GLP