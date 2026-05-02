Escándalo en Tierra del Fuego: el gobernador llamó a una elección constituyente, la Legislatura que se la había aprobado la volteó en una sesión a las 4 de la madrugada y habrá veto

Tierra del Fuego 02/05/2026.- Gustavo Melella convocó a una reforma constitucional para el 9 de agosto para acortar mandatos de legisladores, entre otras reformas. En una sesión que se extendió hasta las 4 de la madrugada, la Legislatura le volteó la elección. En medio de una pelea con La Cámpora, el gobernador vetará la ley, pero dice que no frena la convocatoria.

Tierra del Fuego quedó sumida en una crisis institucional desde la madrugada del 1° de mayo. La Legislatura fueguina derogó, minutos antes de las 4 de la mañana, la ley que convocaba a una reforma parcial de la Constitución provincial aprobada por el propio cuerpo en diciembre de 2023. El gobernador Gustavo Melella, que ya citó a la elección para el 9 de agosto próximo, vetará la ley e insistirá con la convocatoria.

A diferencia de Salta, donde reimpusieron la ley de lemas, en Tierra del Fuego el Ejecutivo remarca que era una reforma para poner límite a las reelecciones indefinidas de los legisladores, el fin de los cargos vitalicios para distintos entes, tope a los sueldos con el salario gobernador como punta de la pirámide y el expediente digital, entre otros puntos. Citan el caso de un legislador que hace 26 años ocupa una banca en el poder legislativo.

La necesidad de la reforma de más de 70 artículos se tradujo en la Ley 1529. Fue aprobada por la nueva composición de la Legislatura fueguina el 13 de diciembre de 2023 y promulgada 16 días después. El gobernador filo peronista Melella emitió un decreto el 30 de julio de 2024, en el que convocó a elecciones para la reforma parcial de la Constitución Provincial para el 10 de noviembre de ese año. Pero legisladores del bloque «Somos Fueguinos» fueron a la Justicia y lo frenaron.

Después de un largo período, el 5 de agosto del año pasado el Superior Tribunal de Justicia provincial falló a favor de la convocatoria para reformar la Constitución. En un fallo de 81 páginas, el máximo organismo del Poder Judicial provincial declaró legítima la convocatoria y descartó las objeciones por los plazos en los que fue puesta la fecha de convocatoria y otros reclamos.

En esa resolución, el Superior Tribunal emplazó al gobernador a fijar una nueva fecha de elección con un decreto dentro de los 210 días. Antes de que se cumplieran ese tope de días hábiles, el último miércoles, Melella convocó a la elección para el domingo 9 de agosto.

«El 9 de agosto, cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la constitución que nos merecemos. Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley. Esto es de todos. La reforma la construimos juntos, con las voces de nuestra comunidad. Tierra del Fuego tiene futuro, y ese futuro empieza el 9 de agosto», posteó el gobernador, a quien se le vence el mandato en 2027 y no puede reelegir. Para algunos opositores, la jugada iba a incluir el intento de correr el límite a una reelección más, aunque el mandatario lo niega.

La derrota en las elecciones generales a manos de La Libertad Avanza profundizaron la pelea con La Cámpora, quienes fueron sus aliados en su última reelección, a lo que se sumaron intereses cruzados, y así los opositores terminaron por voltear la ley. A modo de respuesta, en el oficialismo afirman que el proceso ya está iniciado y adelantan que vetarán la derogación.

El minuto a minuto de la derogación en plena madrugada del 1° de mayo

La Legislatura de 15 miembros se reunió el jueves a la tarde para su segunda sesión ordinaria. Empezó pasadas las 14, y por propuesta de la camporista María Victoria Vuoto, hermana de Walter Vuoto, intendente de Ushuaia enfrentado al gobernador Melella como parte de la interna con el peronismo, pidió un cuarto intermedio. La sesión se levantó a las 15.55 y volvieron al recinto a las 21.34.

Dentro del orden del día estaba el proyecto de ley del legislador Jorge Lechman, del bloque «Somos Fueguinos» de derogar la ley votada en 2023, con la que, tras la judicialización favorable al Ejecutivo, Melella convocó a la elección constituyente para el 9 de agosto.

Ricardo Quintela (La Rioja), Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, Axel Kicillof (Buenos Aires) y el gobernador fueguino Gustavo Melella.

A las 2.59 de la madrugada de este 1° de mayo, Día del Trabajador, Lechman pidió adelantar el asunto 74 del orden del día: nada menos que la derogación de la ley. La propuesta del bloque «Somos Fueguinos», que tenía dictamen de comisión, fue aprobada.

Los legisladores discutieron casi una hora y 10 minutos y antes de las cuatro de la madrugada se votó. Esa votación evidenció los apoyos y alianzas circunstanciales. Hubo 11 votos a favor de derogar la Ley.

No solo apoyaron Lechman y su compañero de bancada; también estuvieron los tres votos del Justicialismo (La Cámpora); los dos votos de La Libertad Avanza; los otros dos votos del Movimiento Popular Fueguino y los monobloques del Partido Verde y de Matías Lapadula, que responde a Martín Pérez, el intendente de Río Grande, una de las tres ciudades de la Provincia, que a su vez está enfrentado con Vuoto por viejas rencillas del camporismo fundacional fueguino.

Solo hubo cuatro votos en contra de derogar la ley que convocó Melella. Los tres integrantes de su bloque Forja, que responde al gobernador, y el de la legisladora de «Sumemos Tolhuin». Lo llamativo del caso es el cambio de postura de algunos legisladores como Laura Colazo (Partido Verde) que había votado en 2023 por la reforma y ahora se opuso a lo que había votado. El argumento en la mayoría de los legisladores es que cambiaron los tiempos y los contextos.

La Libertad Avanza habló a través de su senador nacional, Agustín Coto: «Primó la cordura, quedó claro que la política no puede vivir de espaldas a la gente y que la especulación electoral, deporte de esos políticos que se miran el pupo, no es pasión de multitudes ni tradición fueguina».

Clarín se comunicó con el Ejecutivo fueguino donde adelantaron que el gobernador vetará la ley aprobada en la madrugada. Aseguran que el proceso electoral para que la provincia elija a los convencionales constituyentes sigue vigente. «Ahora, además, estamos en una análisis jurídico para establecer si lo que votaron no debería ser denunciado», remarcaron.

Si el gobernador veta la ley que derogó la convocatoria, la Legislatura puede volver a insistir. Lo más probable es que todo vaya a la Justicia. Pero constitucionalistas señalan que el proceso debe continuar.