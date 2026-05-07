En la sede de CAME, legisladores de todo el país analizaron junto a productores las problemáticas de las economías regionales

Argentina 07/05/2026.- Convocados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), diputados y senadores nacionales de todo el arco político escucharon las problemáticas y propuestas de los productores de los distintos complejos de las economías regionales de todo el país.

“Las producciones regionales son sinónimo de federalismo, pero también de pymes. Hoy estamos acá para conocerlas más en detalle y así comenzar a transformar las estructuras normativas en facilitadores del crecimiento y desarrollo productivo”, señaló el presidente de CAME, Ricardo Diab, durante la apertura del encuentro.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales de CAME, organizador del evento, destacó que “las economías regionales generan el 70% de la mano de obra rural en todo el país, es decir, tienen una gran incidencia a nivel regional y provocan un efecto multiplicador en actividades asociadas como transporte y servicios, entre otras”.

En ese sentido, productores de todas las provincias argentinas plantearon a los legisladores los principales desafíos que atraviesa el sector. La presión tributaria, la falta de rentabilidad y de competitividad, los altos costos laborales y energéticos, la dificultad para el acceso al financiamiento y la deficiente infraestructura y logística fueron los principales puntos abordados.

También, los productores expresaron su preocupación porque el conflicto en Medio Oriente, al provocar el encarecimiento del gasoil, está impactando directamente sobre los costos de producción.

Estuvieron presentes los senadores: Eduardo Alejandro Vischi (ECO + Vamos Corrientes); Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy); Flavia Royón (Primero los Salteños – Salta); Gonzalo Guzmán Coraita (LLA – Salta); Pablo Cervi (LLA – Neuquén); Enzo Paolo Fullone (LLA – Río Negro); Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA – Entre Ríos); María Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy); Silvana Schneider (LLA – Chaco) y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia/ Innovación Federal – Misiones). En forma virtual estuvieron Romina Almeida (LLA – Entre Ríos); Anabel Fernández Sagasti (Partido Justicialista – Mendoza).

En cuanto a los diputados, participaron: Alicia María Fregonese (PRO-Entre Ríos); Carlos Adrián Nicolás Brizuela (LLA – Catamarca); Gino Visconti (LLA – La Rioja); Gladys Noemi Humenuk (LLA – Buenos Aires); Guillermo César Agüero (UCR – Chaco); Johanna Sabrina Longo (LLA – Buenos Aires); Julia Strada (Unión por la Patria – Buenos Aires); Julio Moreno Ovalle (LLA – Salta); Lisandro Nieri (UCR – Mendoza); Marcelo Mango (Unión por la Patria – Río Negro); Martín Aveiro (Unión por la Patria – Mendoza); Martín Miguel Ardohain (PRO – La Pampa); Maura Ester Gruber (LLA – Misiones); Bárbara Andreussi (LLA – Jujuy); Carlos García (LLA – Chaco); Claudio Ariel Alvarez (Innovación Federal – San Luis); Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria – Formosa); Pablo Ansaloni (LLA – Buenos Aires); Pablo Farías (Provincias Unidas – Santa Fe); Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria – Tierra del Fuego); Verónica Razzini (LLA – Santa Fe); Adriana Serquis (Unión por la Patria – Río Negro) y Diógenes González (UCR/Vamos Corrientes – Corrientes). En forma virtual, participaron: Mercedes Gabriela Valenzuela (Eco+Vamos Corrientes – Corrientes) Jorge Rizzotti (Provincias Unidas – Jujuy); María Inés Zigarán (Provincias Unidas – Jujuy); Emir Félix (Unión por la Patria – Mendoza); Diego Gabriel Hartfield (LLA – Misiones); Aníbal Tortoriello (LLA – Río Negro); Cristian Andino (Unión por la Patria – San Juan); Javier Noguera (Independencia – Tucumán); Yolanda García Vega (Innovación Federal – Salta); Carlos Raúl Zapata (LLA – Salta); Andrés Ariel Laumann (LLA – Entre Ríos); Claudio Álvarez (Innovación Federal – San Luis); y Abel Chiconi (LLA – San Juan).

Además del presidente de CAME y del titular del sector de Economías Regionales, participaron los vicepresidentes Alberto Kahale y Fabián Castillo; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, y demás integrantes del consejo directivo.

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Fuente: CAME Nacional.