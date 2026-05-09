«EMPRENDER DESDE EL SUR»: DOS JORNADAS DE CAPACITACIONES, TALLERES Y PROPUESTAS CULTURALES

Rio Grande 09/05/2026.- El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a participar de la 3° Expo que se llevará adelante este sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 12 a 19 horas en el Polideportivo “Carlos Margalot”.

Durante las jornadas, los y las riograndenses podrán recorrer los stands de emprendedores y productos locales, disfrutar de las propuestas gastronómicas y participar de diferentes actividades, talleres y experiencias pensadas para toda la familia.

La agenda del sábado comenzará a las 13 horas con un taller de resina a cargo de “Shanesis”. A las 15 horas, se llevará adelante un taller de velas brindado por “Almendra”. Luego, a las 16 horas tendrá lugar el primer living emprendedor con la participación de “Sublimado la Isla”, “Honte” e “Ygriega” y, simultáneamente, se desarrollará un taller de almohadillas terapéuticas a cargo de “Solana”. A las 17 horas, se hará la lectura del cuento “Eterna Patrulla” y un taller de confección de tote bag con jeans reciclados organizado por “Meow”.

Mientras que el domingo, a las 10 de la mañana, comenzará el evento con un encuentro regional de emprendedores a puertas cerradas. A partir de las 13 horas, se desarrollarán talleres de mosaiquismo a cargo de “Mosaico y Co” y a las 15 horas habrá un taller de bordado de la mano de “Ayra Bordados”. En el mismo horario se llevará a cabo un nuevo living emprendedor con la participación de “Zorro Viejo”, “Luis Villanueva” y “La Choza”. Para las 16 horas, “Wikayen” brindará un taller de maceración enfocado en la conexión con la naturaleza fueguina.

Finalmente, a las 17 horas, la Expo terminará con un desfile “Desde el Sur: Experiencia Pasarela”, donde los emprendimientos locales presentarán sus productos.

De esta forma, la Expo “Emprender desde el Sur” continúa consolidándose como un espacio de encuentro, intercambio y fortalecimiento del entramado emprendedor y productivo de Río Grande.