Emiliano Fossatto: “LA LEY SANCIONADA NO INTERFIERE SOBRE EL PROCESO ELECTORAL QUE YA ESTÁ EN MARCHA”

Tierra del Fuego 06/05/2026.- El Secretario Legal del Gobierno de la Provincia, Emiliano Fossatto, consideró que la normativa aprobada por la Legislatura para derogar la Ley Provincial N° 1529 que establece la reforma parcial de la Constitución, no interfiere sobre el proceso electoral “que ya está en marcha” tras la firma del llamado a elecciones a Convencionales Constituyentes por parte del Gobernador Gustavo Melella.

El funcionario ratificó que desde el Ejecutivo se vetará la ley sancionada en la última sesión ordinaria, resaltando que “no tiene una interferencia directa sobre lo que es el proceso electoral que ya está en marcha”.

“Tenemos los argumentos y se está haciendo un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre esta cuestión para poder elevar al Ejecutivo la fundamentación para redactar el decreto que vete esta ley”, explicó Fossatto.

Para el Secretario Legal “en el caso de que pudiera haber una insistencia legislativa y que esa insistencia sea aprobada nuevamente, se analizarán las acciones judiciales a seguir”, reiterando que “es un camino que de todas formas no tendría que interferir en los plazos que el proceso electoral ya tiene”.

“Justamente hay suficientes antecedentes en donde hoy, con el proceso electoral en marcha, esta ley que deroga una que su fin ya cometió, no tendría tampoco digamos una injerencia directa”, agregó.

Fossatto destacó además que este martes, junto a la Coordinadora de la Secretaría Legal, Mariángeles Arroyo, mantuvieron un encuentro con autoridades de la Justicia Electoral de la Provincia “porque el proceso de una elección que está en curso implica un trabajo conjunto”.

“Fue una reunión en la que se pudo analizar el curso en que viene la diagramación del cronograma electoral, que a la brevedad también será comunicado por parte de la autoridad competente, así como la logística que implicaría y la diagramación a futuro de lo que sería la elección del próximo 9 de agosto”, explicó.

El funcionario sostuvo que “en el transcurso de esta semana ya podría estar determinado el cronograma para la elección”, tras lo cual se firmarán los convenios correspondientes “en los cuales se determinan las erogaciones aplicables al proceso eleccionario; contrataciones; el padrón electoral definitivo, así como las escuelas o espacios para llevar adelante el acto eleccionario, entre otros aspectos”.