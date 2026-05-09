EL MUNICIPIO CONTINÚA INSTALANDO NUEVAS GARITAS DE COLECTIVO EN LA ZONA SUR

Rio Grande 09/05/2026.- Con el objetivo de garantizar espacios de espera más cómodos y seguros para los usuarios y usuarias del transporte público, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos llevó adelante la colocación de nuevas garitas de colectivos.

El Municipio de Río Grande continúa llevando adelante la colocación de nuevas garitas de colectivo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el servicio de transporte público.

En esta oportunidad, se instalaron 2 nuevas estructuras en las intersecciones de Tolhuin y Mevi, así como en la de Portolán y El Ovejero. Se trata de mobiliarios de menor tamaño, diseñados para ser emplazados en puntos estratégicos ubicados en el interior de los barrios.

Esta acción forma parte de un plan sostenido de incorporación de infraestructura urbana que ya permitió la colocación de garitas en las intersecciones de Puerto Leith y Ara Santísimas Trinidad; Schweitzer y Forgacs; Laguna Kosovo y Lago Hailsha; Bahía Paraíso y Batallón N°1; Hoiken y Jainen; así como en Karukinka y Santa Catalina.

Dada la importancia que tienen estos espacios comunes para los vecinos y vecinas, se solicita la colaboración de la comunidad para su cuidado y conservación, evitando actos de vandalismo y promoviendo el uso responsable de los mismos.