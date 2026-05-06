EL MUNICIPIO ACORDÓ CON GREMIOS UN 4,5% DE AUMENTO Y ELEVA EL PISO SALARIAL A 1.200.000 PESOS

Rio Grande 06/05/2026.- En un nuevo encuentro paritario con todos los gremios que representan a los trabajadores, el Ejecutivo Municipal anunció un incremento del 4,5% al salario básico, remunerativo y bonificable a partir del 1° de mayo, que impactará también en los haberes jubilatorios e ítems. Frente a un contexto nacional adverso, la gestión del intendente Martín Perez ratifica la importancia de la negociación colectiva como herramienta democrática y la decisión política de mantener las cuentas ordenadas para la recuperación salarial de las y los trabajadores municipales.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, mantuvo un encuentro con representantes de las entidades gremiales ATE, UPCN, ASOEM y ATSA en el marco del cual se anunció una nueva recomposición salarial para las y los trabajadores municipales de Río Grande.

Se trata de un incremento del 4,5% al básico, remunerativo y bonificable que entrará en vigencia a partir del 1° de mayo. A partir del mismo, el piso salarial para trabajadores con título secundario ascenderá a 1.200.000 pesos. Este incremento se suma al 4,5% otorgado en el mes de marzo.

Esta decisión impactará en todos los ítems, incluyendo las becas estudiantiles, como así también en los haberes jubilatorios para lo cual se informará de manera inmediata a la Caja de Previsión a efectos de agilizar.

Desde el Ejecutivo Municipal resaltaron la importancia del diálogo constructivo y respetuoso que se mantiene con los gremios para alcanzar acuerdos que benefician a todos los sectores del Municipio. A su vez, ratificaron el esfuerzo y la responsabilidad de la gestión municipal con las finanzas públicas para responder a las necesidades de los trabajadores municipales y garantizar la recomposición salarial sin comprometer los servicios que se prestan a la comunidad.