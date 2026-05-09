EL INTENDENTE VUOTO RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN RETOÑO FUEGUINO QUE PREPARAN SU PEÑA ANIVERSARIO

Ushuaia 09/05/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió en la Sala de Situación a integrantes de la Asociación Retoño Fueguino, agrupación tradicionalista integrada por hombres y mujeres jóvenes de la ciudad, que el próximo 18 de julio celebrará su segundo aniversario con la realización de una peña aniversario.

Del encuentro participó también la jefa de Gabinete, Yésica Garay, en una reunión donde las y los referentes de la institución compartieron detalles de la organización de este nuevo aniversario y las actividades previstas para seguir fortaleciendo las tradiciones y la cultura popular en Ushuaia.

La peña por los dos años de la asociación será el evento central de la celebración y reunirá a vecinos y vecinas en una jornada de encuentro, música y tradición, reafirmando el compromiso de la agrupación con la preservación de las costumbres argentinas y fueguinas.



Durante la reunión también dialogaron sobre la agenda anual de actividades que impulsa la Asociación, entre ellas la jornada de Mujeres a Caballo que realizan cada 8 de marzo, las propuestas por el Día de la Tradición y distintas iniciativas pensadas para consolidar su crecimiento institucional.

Asimismo, plantearon la posibilidad de avanzar a futuro en un espacio propio para contar con una sede social donde desarrollar sus actividades y fortalecer el trabajo que llevan adelante junto a la comunidad.

Vuoto destacó “el trabajo y el compromiso de las juventudes que mantienen vivas nuestras tradiciones y generan espacios de encuentro para la comunidad”, y valoró “el rol de estas organizaciones en la construcción de identidad y pertenencia en la ciudad”.