EL INTENDENTE VUOTO RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN RETOÑO FUEGUINO QUE PREPARAN SU PEÑA ANIVERSARIO

Del encuentro participó también la jefa de Gabinete, Yésica Garay, en una reunión donde las y los referentes de la institución compartieron detalles de la organización de este nuevo aniversario y las actividades previstas para seguir fortaleciendo las tradiciones y la cultura popular en Ushuaia.
La peña por los dos años de la asociación será el evento central de la celebración y reunirá a vecinos y vecinas en una jornada de encuentro, música y tradición, reafirmando el compromiso de la agrupación con la preservación de las costumbres argentinas y fueguinas.
Durante la reunión también dialogaron sobre la agenda anual de actividades que impulsa la Asociación, entre ellas la jornada de Mujeres a Caballo que realizan cada 8 de marzo, las propuestas por el Día de la Tradición y distintas iniciativas pensadas para consolidar su crecimiento institucional.
Asimismo, plantearon la posibilidad de avanzar a futuro en un espacio propio para contar con una sede social donde desarrollar sus actividades y fortalecer el trabajo que llevan adelante junto a la comunidad.
Vuoto destacó “el trabajo y el compromiso de las juventudes que mantienen vivas nuestras tradiciones y generan espacios de encuentro para la comunidad”, y valoró “el rol de estas organizaciones en la construcción de identidad y pertenencia en la ciudad”.