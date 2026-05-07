EL INTENDENTE SALUDÓ EN SU DÍA A TAXISTAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 07/05/2026.- Perez les agradeció por «su compromiso con nuestra comunidad y por el servicio que brindan permanentemente». Asimismo, valoró que, aún en tiempos difíciles, las y los taxistas «siguen adelante con esfuerzo, compromiso y enormes ganas de trabajar».

Cada 7 de mayo, en nuestro país se celebra el Día del Taxista, una fecha que rinde homenaje a quienes recorren las calles día y noche garantizando la movilidad urbana.

En este marco, el intendente Martín Perez extendió un afectuoso saludo a las y los trabajadores del volante en reconocimiento a su labor.

«En tiempos difíciles, atravesados por una crisis económica que golpea a muchas familias y genera incertidumbre, ustedes siguen adelante con esfuerzo, compromiso y enormes ganas de trabajar», destacó el Intendente.

Además, resaltó que las y los taxistas «son parte fundamental de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Con responsabilidad y sacrificio acompañan a vecinos y vecinas todos los días, incluso en las jornadas más duras y en pleno invierno fueguino».

Por último, Perez señaló que «detrás de cada taxi hay una familia que lucha, que se esfuerza y que apuesta todos los días al trabajo como herramienta de dignidad y futuro».