El intendente Martin Perez rechazó el apoyo del gobierno nacional de Rafael Grossi a la secretaria de la ONU:

A través de su red X el jefe comunal, plantó postura respecto de uno de los temas mas sensibles para los fueguinos, como es la recuperación de nuestras Islas Malvinas.
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Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
“Desmalvinicemos la cosa” El gobierno nacional apoya para secretario de la ONU a Rafael Grossi, un candidato que tiene cero interés en dar la pelea diplomática por nuestras islas Malvinas.
Dice que este tema clave de nuestras relaciones exteriores hay que “sobrevolarlo” mientras se esfuerza por quedar bien con el Reino Unido.
Desde Río Grande rechazamos que el gobierno nacional apoye a este candidato de bajo vuelo y contrario a los intereses del país.