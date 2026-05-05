“EL DERECHO A LA PROTESTA NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DEL DERECHO AL TRABAJO Y LA PERCEPCIÓN DEL SALARIO”

Tierra del Fuego 05/05/2026.-El secretario de Asuntos Gremiales, Walter Campos, se refirió a las medidas de fuerza llevadas adelante en las últimas horas por la Asociación de Trabajadores del Estado y expresó su preocupación por las consecuencias que estas acciones podrían generar en el normal funcionamiento de la administración pública, particularmente en la próxima liquidación de haberes. Cabe señalar que Campos es dirigente de SMATA, por lo que resulta incomprensible este tipo de manifestaciones, de un gremialistas, contra otros, y menos hablando de derechos laborales, que el debería defender y no cercenar.

En ese sentido, Campos señaló que si bien el Gobierno provincial reconoce y respeta el derecho legítimo a la protesta, también es fundamental garantizar el derecho de aquellos trabajadores que deciden no adherir y desean cumplir con sus tareas habituales. “Se está impidiendo el ingreso a distintos sectores, lo que afecta tanto el funcionamiento administrativo como el derecho individual al trabajo”, indicó.

Asimismo, advirtió que por ejemplo la imposibilidad de ingreso del personal del área de Economía, especialmente en sectores clave como Tesorería, podría derivar en demoras en el proceso de liquidación salarial. “No se trata de una falta de voluntad del Gobierno, sino de una situación que entorpece operativamente tareas fundamentales. Se va a poner todo el esfuerzo para cumplir en tiempo y forma, pero es necesario que los trabajadores que quieran cumplir sus funciones se les permita ingresar a su puesto de trabajo”, afirmó.

El funcionario recordó que, a pesar de declaraciones contrarias, se mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones sindicales desde el inicio de la gestión, a través de mesas paritarias y reuniones permanentes. En esa línea, adelantó que se continúa trabajando en una propuesta que permita avanzar en las negociaciones salariales.

“Entendemos el contexto y la necesidad de los trabajadores, pero también es importante considerar el impacto de estas medidas en el conjunto de los empleados públicos, incluso en quienes podrían verse perjudicados por posibles demoras en el cobro de sus haberes”, insistió.

Finalmente, Campos confirmó que continuará en contacto con los representantes gremiales con el objetivo de encauzar la situación. “Nuestro rol es mediar, sostener el diálogo y buscar los consensos necesarios para recuperar el normal funcionamiento de las áreas del Estado”.