EL BTF LANZA CRÉDITOS ACCESIBLES PARA CONEXIONES DE GAS DOMICILIARIO Y OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS

Tierra del Fuego 06/05/2026.- El Banco de Tierra del Fuego (BTF) presentó nuevas herramientas financieras destinadas a mejorar la habitabilidad de las familias fueguinas. La propuesta incluye préstamos para conexiones domiciliarias de gas y un esquema de financiamiento colectivo para redes de gas, agua, cloacas y electricidad.

En el marco de su Plan Integral de Vivienda 2026, la entidad puso en marcha dos líneas de crédito blando orientadas a resolver necesidades estructurales vinculadas a los servicios básicos en toda la provincia. Estas iniciativas buscan transformar la realidad habitacional mediante condiciones de fomento competitivas en el mercado.

La primera línea está destinada a facilitar el acceso a la conexión domiciliaria de gas natural, con el objetivo de reducir el impacto económico y la dependencia al gas envasado y mejorar la seguridad y calidad de vida en los hogares.

Al respecto, el presidente del BTF, Adrián Cosentino, señaló: “Con un enorme esfuerzo del Gobierno Provincial y un trabajo articulado entre el Banco y distintas áreas ministeriales, ampliamos significativamente el acceso a este crédito, ofreciendo condiciones favorables en tasa, plazo y cuota”.

El financiamiento prevé un monto de hasta 8.000.000 de pesos por cliente, con plazos de hasta 36 meses. A partir del esquema de acompañamiento y el subsidio de tasa del Gobierno provincial, la línea cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 25,00%. Está destinada exclusivamente a clientes con residencia en la provincia que se encuentren empadronados como beneficiarios del Subsidio Provincial a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

De manera complementaria, el Banco impulsa un esquema de asistencia para el desarrollo de redes de gas, agua, cloacas y electricidad en terrenos adjudicados. Este modelo, actualmente en articulación con distintos sectores, se plantea como una herramienta flexible y escalable para asociaciones gremiales y organizaciones sociales que representen a grupos de familias con necesidades comunes.

La iniciativa contempla un trabajo conjunto entre beneficiarios, empresas desarrolladoras de infraestructura y organizaciones intermedias. En este sentido, Cosentino agregó: “Se trata de un esquema innovador y adaptable, diseñado en función de las necesidades concretas de infraestructura de las familias fueguinas”.

Asimismo, destacó: “La solución se construye de manera integrada con los beneficiarios y las empresas involucradas en las obras, atendiendo a múltiples objetivos: cubrir necesidades esenciales, generar actividad económica y empleo, y contribuir al desarrollo sostenible local. Desde esta perspectiva, la asistencia crediticia busca maximizar el valor económico y social, consolidándose como un eje estratégico de nuestra política de fomento”.