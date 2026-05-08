El 52% de los adolescentes argentinos de 15 años no logra proyectar su futuro y TDF la situación es critica.
PorArmando Cabral
Argentina 08/05/2026.- El 52% de los adolescentes argentinos de 15 años no logra proyectar su futuro laboral ni definir qué estudiar, reflejando un aumento récord en la incertidumbre laboral. Este dato, basado en pruebas PISA y un informe de Argentinos por la Educación, muestra un salto significativo desde 2018, indicando que más de la mitad de los jóvenes no tiene claro su horizonte profesional. La situación de los jóvenes en Tierra del Fuego es crítica y refleja una profundización de las problemáticas nacionales, agravada por factores locales como el aislamiento y una crisis laboral sin precedentes en la industria fueguina.
El 52% de los adolescentes argentinos de 15 años no logra proyectar su futuro laboral ni definir qué estudiar, reflejando un aumento récord en la incertidumbre laboral. Este dato, basado en pruebas PISA y un informe de Argentinos por la Educación, muestra un salto significativo desde 2018, indicando que más de la mitad de los jóvenes no tiene claro su horizonte profesional.
Puntos clave sobre la incertidumbre juvenil:
Aumento de la incertidumbre: El porcentaje de jóvenes sin un futuro laboral proyectado creció drásticamente, pasando del 22% en 2018 al 52% en 2022 (resultados reflejados en informes de 2026).
Contexto local: La tendencia en Argentina es superior a la observada en otros países de la OCDE, donde la incertidumbre aumentó del 25% al 39%.
Influencia educativa: Los datos surgen del análisis de los cuestionarios de las pruebas PISA, destacando la falta de orientación sobre el mundo del trabajo.
Como impacta esto en la salud mental
La falta de proyección laboral y la incertidumbre sobre el futuro impactan profundamente la salud mental de los jóvenes, manifestándose principalmente a través de trastornos de ansiedad y depresión. Según especialistas, no tener un horizonte claro activa respuestas de supervivencia como el estrés crónico, el miedo al fracaso y la parálisis.
Los principales efectos identificados en adolescentes y jóvenes adultos incluyen:
Ansiedad y Estrés Crónico: La incertidumbre activa un «crítico interior» y genera pensamientos repetitivos sobre el futuro, lo que deriva en ansiedad constante y dificultades para concentrarse.
Sentimientos de Desesperanza: Cerca del 44% de los jóvenes en la región reportan sentir tristeza, angustia o desesperanza de forma habitual debido a la precariedad y la falta de perspectivas.
Impacto en la Autoestima: La imposibilidad de insertarse laboralmente o definir un camino profesional genera sentimientos de inutilidad y frustración, lo que afecta directamente la valoración personal.
Conductas de Riesgo: Para mitigar el estrés provocado por un futuro incierto, algunos jóvenes adoptan conductas de riesgo, como el uso y abuso de sustancias (alcohol, tabaco o cannabis).
Problemas Psicosomáticos: El malestar emocional suele trasladarse al cuerpo, provocando alteraciones del sueño (insomnio), cansancio físico extremo y dolores musculares.
En Argentina, el contexto se agrava por el acceso desigual a tratamientos: se estima que el 35% de quienes necesitan atención psiquiátrica no pueden pagarla, lo que deja a gran parte de los jóvenes vulnerables sin herramientas para afrontar esta crisis de identidad y propósito.
La situación empeoró en los últimos dos años
Sí, la situación ha empeorado notablemente en los últimos dos años (2024-2026). Los indicadores de salud mental en Argentina muestran una crisis de demanda y un deterioro en el bienestar psicológico, especialmente entre los más jóvenes.
Los factores clave que explican este agravamiento reciente son:
1. Aumento crítico de la demanda y colapso del sistema
En los últimos dos años, la demanda de atención en hospitales especializados en salud mental en Argentina aumentó un 50%. Además, las consultas ambulatorias en diversas jurisdicciones provinciales registraron un salto del 134%, lo que ha generado un colapso en la capacidad de respuesta del sistema público.
2. Mayor vulnerabilidad en jóvenes (18-34 años)
Los estudios más recientes indican que los jóvenes de entre 18 y 34 años presentan los puntajes de bienestar psicológico más bajos en comparación con generaciones mayores. Esta «brecha de malestar» ha crecido en los últimos años, posicionando a los jóvenes como el grupo con mayor riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión, según informa la facultad de Psicología de la UBA.
3. Impacto de la crisis económica y vital
Para 2025, el 51% de los argentinos consideraba estar atravesando una crisis, siendo las causas económicas y familiares las más prevalentes. La incertidumbre sobre el futuro laboral, que mencionamos anteriormente (el 52% de los adolescentes sin proyecto claro), se ha profundizado en este contexto de inestabilidad.
4. Ranking mundial de estrés
Argentina ha pasado a liderar rankings internacionales de estrés y ansiedad. Según el informe Statista Consumer Insights de 2025, el 49% de los adultos argentinos reportó haber experimentado episodios frecuentes de ansiedad o estrés, el porcentaje más alto entre los países analizados.
5. Desfinanciamiento y falta de medicación
En el último año, se han reportado dificultades graves en el sistema de salud, como la interrupción en la entrega de medicación por parte del Ministerio de Salud de la Nación y el desfinanciamiento de centros modelo como el Hospital Bonaparte
En Tierra del Fuego la situación es critica
La situación de los jóvenes en Tierra del Fuego es crítica y refleja una profundización de las problemáticas nacionales, agravada por factores locales como el aislamiento y una crisis laboral sin precedentes en la industria fueguina.
Los puntos más urgentes identificados para 2026 son:
Salud Mental y Riesgo de Suicidio: La provincia mantiene una de las tasas de suicidio adolescente más altas del país. En respuesta, se han lanzado iniciativas como capacitaciones universitarias en Prevención del Suicidio y la apertura de nuevos centros de atención en Ushuaia.
Incertidumbre Laboral Extrema: El dato del 52% de jóvenes sin proyecto de futuro tiene un impacto directo en la isla, donde gremios de Río Grande advierten una «crisis laboral sin precedentes» que afecta especialmente a quienes buscan su primer empleo.
Aumento de la Demanda de Atención: Las consultas por salud mental en la provincia crecieron un 135% en los últimos cinco años, con un incremento del 250% en internaciones registradas recientemente.
Sentimiento de Desconexión: Los adolescentes fueguinos reportan una gran distancia con el mundo adulto, sintiéndose subestimados y presionados por la competencia académica y deportiva, lo que fomenta el retraimiento.
Consumo Problemático y Entorno Digital: Se han identificado como puntos críticos el aumento en los consumos problemáticos y los riesgos digitales como el grooming y la sobreexposición a pantallas, temas que hoy son prioridad en la agenda de salud local.
Para enfrentar esto, el Municipio de Río Grande ha impulsado programas de formación en salud mental para la comunidad con el fin de detectar señales de alerta de manera temprana.
Con información de facultad de Psicología de la UBA, Infobae, Statista Consumer Insights y medios especializados.
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