El 52% de los adolescentes argentinos de 15 años no logra proyectar su futuro y TDF la situación es critica.

. Según especialistas, no tener un horizonte claro activa respuestas de supervivencia como el estrés crónico, el miedo al fracaso y la parálisis.

La falta de proyección laboral y la incertidumbre sobre el futuro impactan profundamente la salud mental de los jóvenes, manifestándose principalmente a través de

Los principales efectos identificados en adolescentes y jóvenes adultos incluyen:

Conductas de Riesgo: Para mitigar el estrés provocado por un futuro incierto, algunos jóvenes adoptan conductas de riesgo, como el uso y abuso de sustancias (alcohol, tabaco o cannabis).

Impacto en la Autoestima: La imposibilidad de insertarse laboralmente o definir un camino profesional genera sentimientos de inutilidad y frustración , lo que afecta directamente la valoración personal.

Sentimientos de Desesperanza: Cerca del 44% de los jóvenes en la región reportan sentir tristeza, angustia o desesperanza de forma habitual debido a la precariedad y la falta de perspectivas.

Ansiedad y Estrés Crónico: La incertidumbre activa un «crítico interior» y genera pensamientos repetitivos sobre el futuro, lo que deriva en ansiedad constante y dificultades para concentrarse.

En Argentina, el contexto se agrava por el acceso desigual a tratamientos: se estima que el, lo que deja a gran parte de los jóvenes vulnerables sin herramientas para afrontar esta crisis de identidad y propósito.

Sí, la situación ha empeorado notablemente en los últimos dos años (2024-2026). Los indicadores de salud mental en Argentina muestran una crisis de demanda y un deterioro en el bienestar psicológico, especialmente entre los más jóvenes .

Los factores clave que explican este agravamiento reciente son:

1. Aumento crítico de la demanda y colapso del sistema

En los últimos dos años, la demanda de atención en hospitales especializados en salud mental en Argentina aumentó un 50%. Además, las consultas ambulatorias en diversas jurisdicciones provinciales registraron un salto del 134%, lo que ha generado un colapso en la capacidad de respuesta del sistema público.

2. Mayor vulnerabilidad en jóvenes (18-34 años)

puntajes de bienestar psicológico más bajos en comparación con generaciones mayores. Esta «brecha de malestar» ha crecido en los últimos años, posicionando a los jóvenes como el grupo con mayor riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión, según informa la facultad de Psicología de la UBA. Los estudios más recientes indican que los jóvenes de entre 18 y 34 años presentan losen comparación con generaciones mayores. Esta «brecha de malestar» ha crecido en los últimos años, posicionando a los jóvenes como el grupo con mayor riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión, según informa la facultad de Psicología de la UBA.

3. Impacto de la crisis económica y vital

51% de los argentinos consideraba estar atravesando una crisis, siendo las causas económicas y familiares las más prevalentes. La incertidumbre sobre el futuro laboral, que mencionamos anteriormente (el 52% de los adolescentes sin proyecto claro), se ha profundizado en este contexto de inestabilidad. Para 2025, elconsideraba estar atravesando una crisis, siendo las causas económicas y familiares las más prevalentes. La incertidumbre sobre el futuro laboral, que mencionamos anteriormente (el 52% de los adolescentes sin proyecto claro), se ha profundizado en este contexto de inestabilidad.

4. Ranking mundial de estrés

Statista Consumer Insights de 2025, el 49% de los adultos argentinos reportó haber experimentado episodios frecuentes de ansiedad o estrés, el porcentaje más alto entre los países analizados. Argentina ha pasado a liderar rankings internacionales de estrés y ansiedad. Según el informede 2025, elreportó haber experimentado episodios frecuentes de ansiedad o estrés, el porcentaje más alto entre los países analizados.

5. Desfinanciamiento y falta de medicación

Hospital Bonaparte En el último año, se han reportado dificultades graves en el sistema de salud, como la interrupción en la entrega de medicación por parte del Ministerio de Salud de la Nación y el desfinanciamiento de centros modelo como el

En Tierra del Fuego la situación es critica