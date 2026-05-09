DISCUSIÓN 2027 Tierra del Fuego: Coto y Pauli ya no disimulan su pelea por la candidatura a la gobernación

La interna de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego quedó más que expuesta que nunca tras el lanzamiento de la Fundación Patagonia Libre, una estructura que busca proyectar al diputado Santiago Pauli como candidato competitivo para disputar la sucesión del gobernador Gustavo Melella el próximo año.

El acto se realizó en el hotel Arakur de Ushuaia como parte del Foro Fin del Mundo que reunió a dirigentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, referentes liberales y representantes diplomáticos.

Hubo diputados, legisladores fueguinos y funcionarios alineados con el oficialismo nacional y si bien se esperaba por la presencia de Toto Caputo , que no pudo ir por su viaje a los Estados Unidos junto al Presidente, la ausencia más notable fue la de Agustín Coto .

La no participación del senador fue leída dentro y fuera de La Libertad Avanza como un mensaje político directo hacia Pauli. Coto podría haber estado presente ya que el evento congregaba a figuras que exceden el armado fueguino y también porque el Foro del Fin del Mundo es un acontecimiento más amplio que el lanzamiento de la fundación en sí, pero evita confrontar directamente con el diputado.

Sin embargo, no esconde su incomodidad con los movimientos internos prematuros para la pelea electoral de 2027. “Tengo que trabajar, tengo comisión de Acuerdos”, se limitó a responder Coto ante la consulta sobre su ausencia. Mientras el foro se desarrollaba en Ushuaia, sin embargo, publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales: “Llevas a César y su fortuna”.

En el entorno del senador consideran inoportuno abrir una discusión de candidaturas en medio de la situación económica y social que atraviesa la provincia. También cuestionan la aceleración de algunos sectores libertarios por instalar nombres propios cuando todavía falta más de un año para el cierre de listas.

Días atrás, Coto ya había dejado una definición filosa sobre la carrera interna libertaria: “Si no fuese triste, diría que es graciosa la actitud de algunos políticos fueguinos en este último tiempo intentando ganar el campeonato mundial de mirarse el pupo”.

La reforma constitucional también profundizó la grieta

La tensión interna ya había quedado expuesta tras la firma del decreto de Melella que convocó a elecciones constituyentes para reformar la Constitución provincial.

Pauli salió rápidamente a marcar posición desde sus redes sociales y planteó la oportunidad de que La Libertad Avanza “pinte de violeta” Tierra del Fuego en los comicios previstos para el 9 de agosto. El diputado busca que el espacio dispute centralidad política también en el proceso constituyente y quedar así posicionado para el año próximo.

Tierra del Fuego: Pauli lanzó la Fundación Patagonia Libre y abrió la interna.

Coto, en cambio, adoptó una postura distinta y se enfocó en cuestionar la legalidad de la convocatoria. El senador consideró que el llamado es inconstitucional, teniendo en cuenta que la Legislatura derogó, apenas un día después, la ley que había declarado necesaria la reforma de la Carta Magna provincial.

Aunque ambos referentes libertarios coinciden en que el espacio debe competir electoralmente, ambos sectores descartan que alguno vaya a encabezar personalmente la lista de constituyentes. La estrategia sería reservar sus figuras para la pelea ejecutiva de 2027 y apostar por dirigentes provinciales sólidos, pero de menor exposición. Allí aparece el nombre de la legisladora Natalia Gracianía.

El «candidato inevitable» de Milei

La tensión entre ambos sectores libertarios crece desde hace meses. Como contó Letra P, en distintos despachos nacionales Coto aparece como el “candidato inevitable” de La Libertad Avanza para disputar la gobernación fueguina en 2027, principalmente por su cercanía con Javier y Karina Milei y su peso dentro de la estructura nacional del espacio.

Ese escenario choca con las aspiraciones de Pauli, que busca consolidar volumen político propio en la provincia, también a partir de su cercanía con algunos referentes libertarios, entre los que se destaca el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El lanzamiento de la Fundación Patagonia Libre funciona precisamente como una herramienta de construcción territorial, debate y posicionamiento de cara a la próxima pelea electoral.

El evento de este jueves tuvo respaldo de dirigentes nacionales alineados con el ideario liberal y reunió a figuras como Bertie Benegas Lynch, Damián Arabia y Ramiro Castiñeira, además de legisladores y funcionarios fueguinos vinculados a La Libertad Avanza.

También participaron la senadora Belén Montes de Oca, el diputado Miguel Rodríguez, los legisladores Natalia Gracianía y Luciano Selzer, y la concejal de Ushuaia Marjorette Saldías.

La carrera libertaria hacia 2027

Aunque en público los referentes libertarios insisten en hablar de “ideas” y “construcción”, en Tierra del Fuego ya comenzó la disputa por el liderazgo del espacio. La puesta en escena de Pauli, con invitados nacionales y estructura propia, aceleró una interna que hasta hace poco se manejaba en voz baja.

La ausencia de Coto terminó de convertir el lanzamiento de la fundación en una foto que anticipa la pelea por quién representará a Javier Milei en la provincia más austral de la Patagonia cuando llegue la discusión por la sucesión de Melella.

Fuente: Letra P