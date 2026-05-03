Día del Trabajador, un feriado muy flojo: viajaron 1,1 millones de turistas y gastaron $ 235 mil millones

Argentina 03/05/2026.-El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística. Se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja. Predominaron las escapadas de cercanía. Se organizaron numerosos eventos en todo el país, que traccionaron, pero que no alcanzaron para motorizar a un segmento del turismo que tiene su ecuación de ingresos más comprometida. Ushuaia tuvo una ocupación hotelera y para hotelera de apenas el 45%, la mas baja en años.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, con una distribución más concentrada en consumos básicos que en gasto recreativo.

● En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar. Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

● El gasto promedio diario por turista fue de $ 110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros.

● La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025 cuando el fin de semana tuvo un día más de feriado. A su vez, el gasto total real fue un 32,9% menor al del año pasado.

La principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados.

● Las condiciones climáticas fueron favorables en gran parte del país, especialmente en las regiones central y norte, con buen tiempo y jornadas templadas que acompañaron las actividades al aire libre y el desarrollo de eventos. En algunos destinos puntuales se registraron temperaturas más bajas, que alentaron las actividades más urbanas.

Destinos tradicionales y emergentes

● Los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada.

● Se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana.

● Hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales.

● Los destinos emergentes continuaron consolidándose como opciones de escapada, con casos como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego o el corredor del Alto Neuquén, donde propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la identidad local permitieron sostener el flujo de visitantes.

● En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $ 2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025 se viajó un 8,1% más (en cantidad de turistas).

Destacados del fin de semana

● Fuerte movimiento aéreo. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios. Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta se ubicaron entre los destinos más elegidos, confirmando que el turismo interno continúa siendo el principal motor del sector, incluso en un contexto económico desafiante.

● Reconocimiento internacional. En la previa del fin de semana, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca fue distinguida en Brasil con el máximo galardón en los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), en la categoría “Tecnología y Gestión de Datos”. El reconocimiento destacó el desarrollo local de herramientas digitales aplicadas al turismo, como chatbot, web oficial y soluciones interactivas, en un contexto donde el 75% de los turistas elige su destino a través de canales digitales.

● Expectativas positivas para el invierno. En paralelo al fin de semana largo, destinos de la Patagonia comenzaron a mostrar señales alentadoras para los próximos meses. Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños para la temporada invernal, consolidando el peso del mercado internacional en destinos de nieve y anticipando una buena performance para el invierno.

● Goya, capital del Surubí. La 49ª edición del Mundial de Pesca del Surubí con Devolución, disputada en Goya, Corrientes, reunió 1.400 embarcaciones y miles de pescadores aficionados y profesionales que llegaron desde todo el país y del exterior. La pesca con devolución del surubí, una de las especies más emblemáticas del Río Paraná, transforma cada año a Goya en un epicentro deportivo y turístico de alcance nacional. Se trata de un evento que combina deporte, gastronomía típica del litoral y vida nocturna a la orilla del río.

● Billeteras virtuales y QR: el otro motor. El fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales. Con los bancos cerrados durante el feriado del viernes, las billeteras virtuales se consolidaron como la herramienta principal para el consumo turístico, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños mediante pago con código QR. Las promociones bancarias y los reintegros con apps como MODO BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20% en gastronomía y 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible.

● Predominio de escapadas cortas. El fin de semana consolidó una tendencia ya observada en otros feriados: viajes más breves, menor anticipación en las reservas y mayor peso del excursionismo. Este comportamiento se reflejó en la alta movilidad general, pero con niveles de ocupación más moderados en varios destinos.

● Eventos como principal tracción. Más allá de los grandes polos turísticos, el movimiento estuvo fuertemente impulsado por eventos deportivos, culturales y gastronómicos a lo largo del país, que lograron dinamizar destinos específicos y generar picos de ocupación localizados.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. El fin de semana largo mostró un movimiento turístico distribuido, con fuerte presencia de escapadas de cercanía, excursionistas y decisiones de último momento. La agenda bonaerense combinó fiestas populares, gastronomía criolla, ferias productivas, deporte, naturaleza y cultura en distintos municipios del interior, el Conurbano y la Costa Atlántica. En Mar del Plata, el balance fue muy modesto. En un contexto de temporada baja y menor disponibilidad de plazas por el cierre invernal de algunos establecimientos, el movimiento estuvo más vinculado al turismo de cercanía, con visitantes que arribaron sin reservas previas y alquilaron directamente en destino. El clima cambiante contribuyó a sostener un perfil de estadías cortas y actividades mayormente urbanas. A pesar del menor entusiasmo por viajar, en toda la Costa Atlántica el movimiento fue acompañado por una programación amplia. Santa Teresita tuvo como eje el “Teresita Weekend”, con tres noches de shows, bandas en vivo, DJ y gastronomía en Camino del Jagüel. En San Clemente del Tuyú se sumó una travesía nocturna en kayak bajo la luna llena, mientras que San Bernardo ofreció propuestas teatrales y Mar de Ajó incorporó visitas guiadas vinculadas a su historia. Además, las ferias artesanales y productivas, los Mercados Bonaerenses y las actividades con beneficios de Cuenta DNI reforzaron el consumo local en distintas localidades. En el interior de la provincia, en términos de ocupación, el desempeño fue heterogéneo. Chascomús alcanzó el 70% de ocupación, con fuerte presencia de visitantes por el día de la Fiesta de la Empanada Campera. El gasto promedio se ubicó en $ 109.000, con una estadía media de tres días y dos noches. En el resto de la provincia, entre las propuestas más convocantes se destacaron la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en Baradero, la Fiesta del Costillar Criollo en Cañuelas, la Fiesta del Alfajor Regional en San Antonio de Areco, la Fiesta del Guiso Campero en Capitán Sarmiento, la Expo Suipacha, la Expo Miel en Maipú, el Neco Trail Run en Necochea y la Cabalgata por las Sierras de Curamalal en Pigüé.

2) Ciudad de Buenos Aires. Más de 100.000 visitantes nacionales e internacionales arribaron a la ciudad durante el fin de semana largo, con una ocupación hotelera promedio del 67% y un impacto económico de $ 28.000 millones, consolidándose nuevamente como uno de los destinos más convocantes del país. La agenda combinó grandes eventos, propuestas culturales y actividades al aire libre. El viernes se celebró el Gran Premio República en el Hipódromo de Palermo, la carrera de turf más importante del país, que abarcó además el Festival del Asado y la Empanada, el Camino de las Provincias y shows musicales de Maggie Cullen y La T y la M. La oferta de espectáculos incluyó tres funciones de Ricardo Arjona en el Movistar Arena, la presentación de Mau y Ricky en la Sala SinPiso de Palermo con su Listening Experience, los 40 años de Virus en el Gran Rex el sábado y las funciones de Elena Roger en el Teatro San Martín con el musical “Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires”, sobre canciones de Charly García. La 50° edición de la Feria Internacional del Libro en La Rural, con Perú como país invitado de honor, continuó como uno de los grandes atractivos de la agenda cultural. Para las familias, el Planetario Galileo Galilei ofreció el espectáculo “Top 5: lo mejor del Universo” durante el sábado y el domingo, y en La Rural se desarrolló “Life Chronicles, la evolución de las especies”, una experiencia inmersiva de realidad virtual. Las propuestas tradicionales como el Mirador del Obelisco, los paseos en catamarán entre Puerto Madero y La Boca, Caminito y el Bus Turístico complementaron la oferta.

3) Catamarca. El movimiento turístico fue tranquilo, impulsado por propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza, con fuerte protagonismo de la capital y en destinos del interior. La agenda combinó actividades urbanas con experiencias vinculadas al patrimonio arqueológico, el turismo activo y el astroturismo, en un contexto de escapadas cortas y turismo regional. En San Fernando del Valle de Catamarca, la programación incluyó eventos como el Tradicional Locro de Achalay en Casa de la Puna, con espectáculos folklóricos y gastronomía típica, además de propuestas de astroturismo como la experiencia de observación lunar. También se destacaron las visitas guiadas al Pueblo Perdido de la Quebrada, sitio arqueológico de la cultura La Aguada, y las actividades recreativas en el Dique El Jumeal, con opciones como kayak, trekking y tirolesa. La agenda cultural se completó con espectáculos de danza, música y eventos vinculados al Día Internacional del Jazz. Más allá de la capital, el movimiento se apoyó en los principales circuitos turísticos de la provincia, como la Ruta del Adobe, la Puna catamarqueña, los Valles Calchaquíes, la región de Antofagasta de la Sierra y destinos como Andalgalá, que sumaron propuestas de ferias, artesanías, visitas guiadas y experiencias de contacto con la naturaleza.

4) Chaco. La actividad turística fue baja, con una ocupación hotelera promedio que no llegó al 30%, afectada por una marcada disparidad regional y por condiciones climáticas adversas. La región litoral fue la de mejor desempeño, con el 47% de ocupación, seguida por el centro-sudoeste con el 20,2%, mientras que el Impenetrable mostró valores muy reducidos, impactado por lluvias intensas y dificultades de acceso que generaron cancelaciones de reservas y limitaron la llegada de turistas. El gasto promedio diario se estimó en $ 75.000 por persona, incluyendo comidas y traslados, con una estadía promedio de tres días. La actividad se sostuvo principalmente en la capital provincial y localidades cercanas, con una agenda de propuestas culturales y gastronómicas. En Resistencia se destacaron eventos como peñas folklóricas, ferias regionales, encuentros culturales y la ComicFeria, mientras que en la Isla del Cerrito se realizó un almuerzo show por el Día del Trabajador. Las ferias en espacios públicos como plazas y parques también contribuyeron a dinamizar el movimiento local.

5) Chubut. Con un claro predominio del turismo de cercanía, el movimiento del fin de semana estuvo concentrado en sus principales corredores turísticos. La extensión del descanso para residentes, a partir del feriado provincial del 30 de abril, impulsó las escapadas internas y favoreció la circulación dentro del territorio. El flujo se distribuyó entre la costa atlántica, con destinos como Puerto Madryn, Trelew y Gaiman, y la cordillera, donde se destacaron Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces, además de recorridos por la meseta. En Puerto Madryn, el movimiento estuvo especialmente dinamizado por la realización de los Juegos Deportivos Farmacéuticos, que convocaron a alrededor de 1.000 participantes de distintas provincias, generando un impacto positivo en hotelería, gastronomía y excursiones. A esto se sumaron experiencias vinculadas a la naturaleza, como salidas náuticas en el Golfo Nuevo, donde los visitantes pudieron observar fauna marina, consolidando el atractivo del turismo costero. El evento deportivo, junto con estas propuestas, sostuvo niveles de actividad relevantes en la antesala de la temporada baja. En la región cordillerana, la extensión de la temporada de pesca deportiva continental hasta el 3 de mayo funcionó como un incentivo adicional para atraer visitantes, fortaleciendo la oferta en destinos vinculados al turismo de naturaleza.

6) Córdoba. La provincia mostró un desempeño moderadamente positivo el fin de semana, con una ocupación hotelera de entre el 58% y el 68%, con picos más elevados en los principales destinos turísticos. Villa Carlos Paz se ubicó entre el 70% y el 78%, Calamuchita entre el 68% y el 75%, Traslasierra entre el 60% y el 70%, mientras que Córdoba capital, Sierras Chicas y Paravachasca se mantuvieron entre el 55% y el 65%. Por su parte, Ansenuza y Miramar alcanzaron niveles de entre el 60% y el 72%, en un contexto marcado por reservas de último momento, alta sensibilidad al precio y un turista más selectivo. En las sierras, el movimiento se vio especialmente impulsado por eventos de gran convocatoria. La localidad de La Cumbre registró ocupación prácticamente plena, traccionada por la 30° edición del Desafío del Río Pinto, que reunió a más de 6.000 ciclistas y movilizó alrededor de 25.000 personas entre participantes y público. El evento generó un fuerte derrame hacia localidades cercanas como La Falda, Villa Giardino, Capilla del Monte y San Marcos Sierras. A su vez, la agenda se completó con propuestas gastronómicas y culturales como la Fiesta Nacional de las Comidas al Disco de Arado en Villa Yacanto que reunió a miles de visitantes, el concurso Alma de Asador en Villa del Dique y el Concurso de Locro en San Lorenzo, además de ferias y actividades en distintos puntos del territorio. La estadía se estimó entre 2,1 y 2,6 noches, consolidando la tendencia de escapadas cortas, con un perfil predominante de familias y parejas provenientes principalmente de Córdoba capital, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. El gasto diario se ubicó entre $ 115.000 y $ 145.000 por persona, con una distribución encabezada por alojamiento (35%) y gastronomía (30%), seguida por transporte (20%) y recreación y compras (15%). Hubo una marcada preferencia por promociones bancarias, alojamientos intermedios y un consumo gastronómico moderado. Las propuestas más demandadas estuvieron vinculadas al turismo de naturaleza, bienestar y experiencias rurales, favoreciendo especialmente a las regiones de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Ansenuza. El impacto económico estimado del fin de semana largo estuvo entre $ 48.000 y $ 60.000 millones, sosteniendo un nivel de actividad aceptable para la temporada media, aunque por debajo de los picos registrados en años anteriores. El comportamiento general reflejó un turista más prudente, con menor anticipación en la planificación y estadías más cortas, en línea con la dinámica observada a nivel nacional.

7) Corrientes. La provincia registró un nivel de actividad turística moderado, con reservas previas cercanas al 55% que se fueron incrementando con el correr de las horas. En un contexto de escapadas cortas y turismo mayormente regional, la estadía promedio fue de tres noches, mientras que el gasto diario por persona se ubicó en torno a los $ 100.000, con un perfil de visitante vinculado a propuestas de naturaleza, eventos deportivos y fiestas locales. El movimiento estuvo traccionado por eventos de gran convocatoria. En Goya y alrededores se alcanzó ocupación plena en el marco de la 49ª Fiesta Nacional del Surubí, que reunió a unas 1.400 embarcaciones y movilizó miles de visitantes. En los Esteros del Iberá, uno de los principales atractivos de la provincia, las reservas superaron el 60%, consolidando el interés por el turismo de naturaleza. Además, la agenda incluyó el 36° Campeonato Abierto de Polo del Interior en Mercedes, el Cambyretá Trail en Ituzaingó, dentro del Parque Nacional Iberá, y el Encuentro de Colectividades del NEA junto al Trail Paso de la Patria, que sumaron actividades deportivas, culturales y recreativas. En conjunto, la provincia sostuvo su movimiento turístico a partir de eventos y atractivos naturales, con buenos niveles de convocatoria en destinos puntuales.

8) Entre Ríos. La provincia registró un nivel de actividad turística bajo y heterogéneo durante el fin de semana largo, con predominio de consultas sobre reservas confirmadas y una fuerte presencia de excursionismo y estadías muy cortas. El movimiento estuvo condicionado por la cercanía con Semana Santa, el contexto económico y la configuración del feriado, lo que limitó la concreción de viajes. La principal excepción fue Concordia, donde la realización de una fecha del TC2000 generó niveles de ocupación prácticamente completos, especialmente en alojamientos cercanos al autódromo. En el resto del territorio, la actividad se sostuvo a partir de una agenda distribuida en múltiples localidades, con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas. Se destacaron eventos como el Rally Entrerriano en Crespo, el Campeonato Entrerriano de Karting en La Paz, ferias de emprendedores en San José y Villa Elisa, y actividades en espacios termales como Chajarí y Federación, que volvieron a posicionarse como los principales atractivos de la temporada. También hubo propuestas de naturaleza y de turismo activo como cicloturismo en Rosario del Tala, trekking en Colón y observación de aves en Concepción del Uruguay. En ciudades como Paraná, la agenda incluyó ferias gastronómicas, recorridos guiados y actividades culturales; mientras que en Gualeguaychú, Colón, Villa Elisa y Federación se ofrecieron circuitos históricos, visitas guiadas y experiencias vinculadas al turismo rural y de bienestar. En el caso de Gualeguaychú se registraron niveles de reservas superiores al 70%, posicionándose como otro de los destinos con mejor desempeño relativo dentro de la provincia. Colón, en cambio, trabajó al 45% de ocupación promedio, con hoteles y apart al 60%. Como dato positivo el turismo termal mantuvo su relevancia como producto estrella del otoño, especialmente en establecimientos orientados a contingentes.

9) Formosa. La provincia registró un movimiento turístico moderado, cercano al 30%, en un contexto de escapadas de cercanía y turismo regional. El gasto promedio por persona por noche se estimó en $ 85.000, dinamizando principalmente los servicios vinculados a gastronomía, transporte y actividades recreativas. La actividad estuvo impulsada por una agenda variada que combinó deporte, cultura y gastronomía. Se destacaron eventos de convocatoria como el Torneo Federal A, con la participación de Sol de América como local, y el Campeonato de Karting del NEA, que aportaron flujo de visitantes. A esto se sumaron propuestas culturales y gastronómicas como el Concurso de la Empanada en el Mercado Comunitario de Emprendedores, acompañado por espectáculos en vivo y ferias en distintos puntos de la ciudad. El recorrido turístico se estructuró a partir de la llegada a la ciudad de Formosa, que continúa consolidando su perfil urbano con atractivos como la Costanera Vuelta Fermoza y la Reserva de Biósfera Laguna Oca, para luego extenderse hacia uno de los principales íconos naturales del país, el Bañado La Estrella, reconocido como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. Este circuito permitió activar la demanda en servicios de transporte, alojamiento, gastronomía, guías turísticos y comercialización de artesanías en comunidades locales.

10) Jujuy. La provincia registró una ocupación hotelera promedio del 60% durante el fin de semana, en un contexto de viajes más cortos y decisiones cercanas a la fecha. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $ 124.945, mientras que la estancia promedio fue de 1,88 días, reflejando un predominio de escapadas breves, principalmente de turismo regional. El movimiento turístico se concentró especialmente en la Quebrada de Humahuaca, donde se destacaron la Puna, los Valles y las Yungas. El movimiento estuvo acompañado por una agenda cultural y religiosa distribuida en distintos puntos del territorio. Se destacaron las fiestas patronales en Palma Sola y El Sauzal, con celebraciones religiosas, ferias y propuestas vinculadas a las tradiciones locales, así como la festividad en Uquía en honor a la Santa Cruz y el aniversario de Tres Cruces, que combinó actividades comunitarias, ascensos al cerro y festivales populares. En la capital provincial, la programación incluyó propuestas culturales como clases abiertas, conciertos y espectáculos en espacios emblemáticos como el Cabildo y el Teatro Mitre.

11) La Pampa. El movimiento turístico del fin de semana estuvo sostenido principalmente por escapadas de cercanía y un perfil de visitante regional. El mayor tránsito de gente se concentró en Santa Rosa, General Pico y en otras localidades del interior, con una agenda cultural que incluyó espectáculos y propuestas recreativas, como presentaciones teatrales y eventos locales que dinamizaron el consumo interno. Más allá de los centros urbanos, el movimiento se apoyó en los principales corredores turísticos de la provincia, vinculados a la naturaleza y a la identidad pampeana. Se destacaron el eje del Parque Nacional Lihué Calel, uno de los principales atractivos naturales, con senderos, miradores y propuestas de turismo activo; el corredor del Río Colorado, con opciones de descanso y actividades al aire libre, y el área de la Reserva Provincial Parque Luro, que combina patrimonio histórico con avistaje de fauna y paisajes de caldén. Continuaron siendo relevantes las propuestas de turismo rural y de estancias, así como los circuitos vinculados a la cultura local, la gastronomía y las tradiciones, que permiten recorrer pueblos y parajes del interior.

12) La Rioja. El movimiento turístico provincial arrancó el fin de semana promediando el 35%, cifra que fue incrementándose levemente con el correr de las horas. Las zonas más atractivas turísticamente, como Villa Unión (acceso al Parque Nacional Talampaya) y la ciudad de Chilecito, en el Valle del Famatina, escalaron su ocupación al 65% en hoteles de mayor categoría. Los circuitos más visitados fueron el Parque Nacional Talampaya (Patrimonio de la Humanidad) y la Laguna Brava, accesible por la Quebrada de La Troya. En el Valle del Famatina, la Ruta del Torrontés Riojano fue protagonista, con bodegas y fincas teñidas de ocres y rojos por el otoño, junto con el Cable Carril hacia la mina La Mejicana, la Cuesta de Miranda sobre la Ruta Nacional 40 y la Vuelta al Pique. La capital riojana concentró movimiento en torno al Kilómetro 0 del Paseo Cultural Castro Barros y el Camino de la Costa con sus pueblos antiguos. La oferta provincial se completó con el Parque de Dinosaurios en Sanagasta, la Reserva Arqueológica El Saldillo, el histórico Caminito en Olta y la Quebrada de Los Cóndores. Los productos regionales (olivas, nueces, dulces artesanales y empanadas riojanas) reforzaron la propuesta gastronómica. El gasto promedio por persona fue de $ 100.000.

13) Mendoza. El balance del fin de semana dejó niveles de ocupación por debajo de otros fines de semana largos recientes como Semana Santa, en un contexto de reservas de último momento, estadías cortas y mayor prudencia en el gasto. No obstante, de acuerdo con proyecciones oficiales, la provincia alcanzó una ocupación cercana al 65%, con la llegada de aproximadamente 54.033 turistas y un impacto económico estimado en $ 12.392 millones, considerando una estadía promedio de 2,5 días. El movimiento presentó diferencias territoriales, con desempeños más elevados en el Gran Mendoza (80%), Potrerillos (70%) y Ruta 82–Cacheuta (65%); mientras que destinos como San Rafael (50–60%), Valle de Uco (50%) y Malargüe (45%) mostraron niveles intermedios. Uno de los principales factores dinamizadores fue la Maratón Internacional de Mendoza, que convocó a más de 11.000 corredores y visitantes, generando un importante flujo en la capital y alrededores y asegurando un piso de demanda en distintas categorías de alojamiento. En la Ciudad de Mendoza, la agenda se complementó con propuestas culturales, gastronómicas y recorridos urbanos, incluyendo visitas guiadas, ferias y actividades al aire libre. En cuanto a los recorridos turísticos, se mantuvieron como ejes principales el Camino del Vino en Luján de Cuyo y en Maipú, los circuitos de alta montaña hacia Potrerillos, Uspallata y el Aconcagua, y las propuestas de naturaleza en el Valle de Uco. También se registró movimiento en circuitos urbanos vinculados al patrimonio histórico, plazas y parques, así como en experiencias gastronómicas regionales.

14) Misiones. Puerto Iguazú volvió a posicionarse como el principal polo turístico de la provincia, concentrando buena parte del movimiento durante el fin de semana largo, con visitantes atraídos por las Cataratas y por las experiencias diferenciales, como el paseo nocturno a la luz de la luna en el Parque Nacional, una propuesta que combinó naturaleza y turismo de experiencia. Más allá de Puerto Iguazú, el comportamiento fue heterogéneo entre destinos. En Eldorado se registraron niveles de ocupación de entre el 70% y el 80%, con estadías promedio de dos a tres noches y un gasto diario estimado entre $ 45.000 y $ 60.000, destacándose como uno de los puntos de mejor desempeño del interior. En Oberá, la ocupación rondó el 44%, mientras que en Leandro N. Alem y Posadas los niveles fueron más bajos, con estadías cortas, de dos noches o menos. En el caso de la capital provincial se observó un perfil de destino más vinculado al tránsito turístico que a la permanencia. La agenda de actividades aportó dinamismo en distintos puntos de la provincia. Se destacaron la Peña del Trabajador en Oberá, eventos culturales como Latidos del Paraná en Posadas y la Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico, que reunió a más de 800 participantes de todo el país, consolidando a Misiones como sede de eventos deportivos y culturales.

15) Neuquén. Con mayor dinamismo en destinos consolidados y una agenda distribuida entre propuestas urbanas, naturaleza y gastronomía, el flujo del fin de semana estuvo impulsado por escapadas de cercanía y turismo regional, con fuerte presencia de visitantes provenientes del Alto Valle y provincias vecinas. Uno de los puntos más destacados fue Villa Pehuenia–Moquehue, que alcanzó muy altos niveles de ocupación en el marco de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un evento emblemático que celebró su 20° edición y convocó a turistas atraídos por la gastronomía regional. En la región cordillerana, destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes sostuvieron el movimiento a partir de sus circuitos de naturaleza, lagos y montaña. En Neuquén capital, la actividad se apoyó en propuestas urbanas, con recorridos guiados gratuitos, paseos por la ribera del río Limay, ferias, actividades culturales y circuitos históricos que reforzaron su perfil como destino de escapadas cortas. En los corredores turísticos, se destacó el tradicional eje de los Siete Lagos, que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, el corredor del Alto Neuquén con propuestas de turismo rural y cultural, y los circuitos de la región del Pehuén, vinculados a paisajes de araucarias, lagos y experiencias gastronómicas.

16) Río Negro. La provincia registró un movimiento turístico moderado, con fuerte presencia de escapadas de cercanía y una agenda distribuida entre destinos cordilleranos, del Alto Valle y la costa atlántica. El flujo se concentró principalmente en San Carlos de Bariloche, que continuó posicionándose como el principal polo turístico, con visitantes atraídos por sus paisajes de lagos y montaña, excursiones en el Parque Nacional Nahuel Huapi y una nutrida agenda cultural. En la región andina también se destacó el corredor que integran El Bolsón y Dina Huapi, con propuestas vinculadas a la naturaleza, el trekking y la producción regional. En tanto, en el Alto Valle, ciudades como Cipolletti y General Roca ofrecieron actividades culturales, ferias y eventos recreativos, consolidando un movimiento basado en el turismo interno y regional. En la costa rionegrina, destinos como Las Grutas y Playas Doradas mantuvieron actividad, aunque con menor intensidad propia de la temporada media, apoyados en caminatas costeras, gastronomía y propuestas al aire libre.

17) Salta. Con una buena circulación de visitantes en sus principales destinos y una agenda variada que combinó cultura, deporte, gastronomía, enoturismo y naturaleza, el flujo del fin de semana estuvo impulsado principalmente por turismo regional, con estadías cortas y decisiones de último momento. La ciudad de Salta concentró parte importante de la actividad, con propuestas como la Clásica 1° de Mayo de ciclismo, considerada la competencia más antigua del país, con largada desde el Monumento a Güemes y la participación de más de 30 equipos nacionales. También se destacó el XLIV Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso en la Sociedad Rural Salteña, además de charlas sobre observación de aves, muestras artísticas y el estreno de la obra Olga Contigo en la Casa de la Cultura. En el interior, Cafayate sumó movimiento con WINEEX, un encuentro que combinó vinos de altura con música, golf, polo y tenis, reforzando el peso de la Ruta del Vino. También hubo actividad en Tartagal, con la vigilia a San José de Yacuy; en El Tala, con el Concurso de la Empanada, y en Guachipas y Chicoana, con ferias de artesanos, productores y gastronomía regional. Las propuestas de naturaleza también tuvieron protagonismo con jornadas de trekking y yoga en Cerro Floresta y San Lorenzo, salidas de observación de aves en Orán y atractivos permanentes como el Tren a las Nubes, los circuitos históricos y los recorridos por los Valles Calchaquíes. En conjunto, Salta sostuvo el movimiento turístico a partir de una agenda diversa y territorialmente distribuida.

18) San Juan. Con un fuerte peso de viajeros regionales, el clima acompañó el fin de semana, con jornadas soleadas y temperaturas agradables que oscilaron entre los 20° y los 25°, favoreciendo las actividades al aire libre. La actividad se concentró en la ciudad de San Juan, donde la agenda incluyó propuestas culturales, ferias, espectáculos y recorridos urbanos, consolidando su perfil como destino de escapadas. Entre los eventos destacados se encontraron la Feria Internacional de Artesanías en el Costanera Complejo Ferial, que funcionó durante los tres días, y una nutrida programación cultural con actividades en el Teatro del Bicentenario, el Museo Franklin Rawson y espacios culturales de la ciudad, además de celebraciones por el Día del Trabajador y el Día de la Danza. Uno de los principales motores del fin de semana fue la 4ª fecha del Turismo Nacional en el Circuito San Juan Villicum (Albardón), que atrajo visitantes y dinamizó la ocupación en la capital y zonas cercanas. En el interior provincial, se destacó el corredor de naturaleza y aventura con destinos como Valle Fértil, puerta de ingreso al Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. También se registró movimiento en zonas como Calingasta, con paisajes cordilleranos y propuestas de turismo rural, y en el entorno del Dique de Ullum, elegido para actividades recreativas. Además, se mantuvo activo el Paso Internacional de Agua Negra, que permaneció abierto durante todo el fin de semana, aunque con una circulación menor en comparación con el año anterior. La provincia desplegó más de 400 efectivos de seguridad en rutas, eventos y zonas turísticas, acompañando el movimiento y garantizando la circulación en un fin de semana con múltiples actividades.

19) San Luis. La provincia tuvo un movimiento intenso del fin de semana, con ocupación plena en una larga lista de localidades impulsadas principalmente por la festividad religiosa del Santo Cristo de la Quebrada. Villa de la Quebrada, Nogolí y San Francisco registraron reservas plenas, junto con Balde, San Gerónimo, Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Carolina, La Punta, Juana Koslay, El Trapiche y Cortaderas. El gasto promedio diario fue de $ 88.580 por persona, con una estadía promedio de 1,5 días, mostrando un perfil de visitante de fuerte impronta religiosa y de cercanía. La agenda incluyó la peregrinación Concarán-Renca el 1° de mayo, la Expo de Camiones Solidarios en San Luis, el Día Internacional del Jazz, la Fiesta del Trabajador, el 2° Congreso EDIRO, el Internacional Jazz Day en Merlo, la propuesta “El Arte como Trabajo y el Trabajo como Arte” en La Carolina, el CPMQ Alberto Janabel Veteranos de Guerra de Malvinas en Quines, “Pintamos el Otoño en la Plaza” en Villa Mercedes, Varieté y Resolaneando en Merlo y el Quines Camina.

20) Santa Cruz. El movimiento turístico estuvo condicionado por las bajas temperaturas, que en varios puntos se ubicaron bajo cero durante el fin de semana. A pesar de eso, la circulación de visitantes fue sostenida en los principales destinos, con un perfil mayormente regional y de escapadas cortas. El flujo se concentró en El Calafate, principal polo turístico, donde las visitas al Glaciar Perito Moreno y los recorridos por el Parque Nacional Los Glaciares continuaron siendo los grandes atractivos. También se registró movimiento en El Chaltén, con propuestas de trekking y contacto con la naturaleza, aunque con menor intensidad propia de la época. En la zona norte, Caleta Olivia y localidades cercanas sostuvieron actividad vinculada al turismo interno y recorridos costeros. En la capital provincial, Río Gallegos, la actividad se apoyó en propuestas culturales, paseos urbanos y la costanera, mientras que en distintos puntos del territorio se mantuvieron circuitos vinculados a la estepa patagónica, el turismo de naturaleza y las experiencias rurales.

21) Santa Fe. La provincia registró un nivel de actividad turística sostenido el fin de semana largo, con un movimiento económico superior a los $ 17.900 millones, un gasto promedio diario por turista de $ 173.190 y la llegada de alrededor de 86.390 visitantes, compuestos por 28.797 turistas con pernocte (estadía promedio de 2,2 noches) y 57.593 excursionistas. La ocupación promedio de alojamientos se ubicó en el 62%, en un contexto de fuerte participación del turismo regional. El desempeño provincial estuvo acompañado por una agenda de eventos distribuida territorialmente. En Santa Fe capital se concentró una de las principales propuestas culturales con el Festival Tribus 2026 (más de 6.000 asistentes, cuatro escenarios y 25 bandas) y el 27° aniversario de La Contra, que superó los 1.200 asistentes. En esta ciudad, la ocupación hotelera mostró comportamientos diferenciados: con el 75% de ocupación en hoteles boutique, el 70% en los 4 estrellas, el 48% en los 3 estrellas y el 40% en los hostels. En Rosario la agenda combinó propuestas deportivas y de entretenimiento, como el 1° Torneo Provincial de Pádel y eventos musicales, consolidando su perfil urbano. En el norte, Avellaneda se destacó con la Fiesta Nacional del Algodón, mientras que Malabrigo sumó el cicloturismo vinculado a la Fiesta del Citrus y Las Toscas el senderismo nocturno. En el centro provincial, Gálvez impulsó el evento “El Laburazo”, y en la costa, Helvecia desarrolló una programación extendida. En el sur, se destacaron el 160° aniversario de Roldán y el TuAFest – Fiesta de las Motos en Firmat.

22) Santiago del Estero. El fin de semana presentó un desempeño heterogéneo, con diferencias marcadas entre destinos. El conurbano Santiago-La Banda registró el 35% de reservas hoteleras (sobre 2.462 plazas), con una ocupación algo mayor en alojamientos alternativos (40%). En este segmento, se destacó la presencia de la delegación de Boca Juniors, alojada en el Hilton Garden Inn, en el marco del partido disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades contra Central Córdoba, lo que aportó dinamismo puntual al movimiento turístico. Las Termas de Río Hondo volvieron a consolidarse como el principal polo provincial, con un 45% promedio de ocupación, aunque con desempeños diferenciados por categoría: los hoteles de mayor nivel alcanzaron el 65%, mientras que algunos establecimientos como el Cálido y el Amerian llegaron al 100%, traccionados por visitantes que buscaron combinar descanso, bienestar y eventos deportivos. En contraste, destinos del sudoeste como Sumampa y Villa Ojo de Agua registraron niveles más bajos, en torno al 30%. El flujo turístico estuvo compuesto mayormente por visitantes nacionales provenientes de Buenos Aires, NOA, Córdoba, NEA, Cuyo y Santa Fe, con una presencia internacional puntual de turistas de Estados Unidos, Inglaterra y países del Mercosur. La estadía promedio fue de dos días y dos noches, con un gasto diario estimado en $ 100.000 por persona, generando un impacto económico cercano a los $ 1.500 millones, sobre un universo aproximado de 15.000 turistas y excursionistas. La agenda de actividades aportó identidad y movimiento en distintos puntos del territorio, con propuestas como la Folky Peña en Quimilí, el Festival de la Tradición Gaucha en Villa Robles, la Feria de Upianita en Silípica y el tradicional Patio del Indio Froilán, que ofrecieron música, gastronomía y artesanías locales.

23) Tierra del Fuego. El movimiento del fin de semana estuvo concentrado principalmente en Ushuaia, en la antesala del inicio de la temporada invernal. La capital fueguina alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 45%, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario por turista cercano a los $ 200.000, incluyendo alojamiento, gastronomía y excursiones. El flujo se apoyó en los principales atractivos naturales del destino, como el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los tradicionales circuitos de lagos y montaña, que continuaron siendo elegidos por visitantes que buscan experiencias de naturaleza en el extremo sur del país. Las condiciones previas a la temporada de nieve también favorecieron la llegada de turistas que anticiparon su visita para combinar paisajes otoñales con menor nivel de afluencia. Además de Ushuaia, se registró movimiento en otras localidades como Tolhuin y Río Grande, que sumaron visitantes a partir de propuestas vinculadas al turismo de cercanía, la gastronomía y recorridos naturales. En el caso de Tolhuin, su posicionamiento como destino intermedio entre Ushuaia y Río Grande, continuó atrayendo a viajeros interesados en paisajes de lago y bosque.

24) Tucumán. La provincia volvió a estar entre los destinos más elegidos del fin de semana largo, con un dato sobresaliente: Yerba Buena alcanzó el 96% de ocupación, el indicador puntual más alto del país. San Javier llegó al 70%, San Miguel de Tucumán al 55%, Tafí del Valle al 51%, mientras que Monteros y San Pedro de Colalao se ubicaron en el 25%. El gasto promedio diario por persona se estimó en $ 92.500, incluyendo alojamiento, gastronomía, transporte interno, excursiones y compras. La agenda destacada incluyó la 3° edición de la Maratón del Día del Trabajador en Aguilares, el Taller de Cerámica con Ramona Luna en Tafí del Valle, el Café Literario en el Mercado Cultural Municipal de Monteros, el Taller de Artesanos Bartolina en Tafí del Valle y el Gran Desfile de Mascotas en Monteros.

Fuente: CAME Nacional