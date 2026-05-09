Deuda de coparticipación y demora en el envío de fondos LA “INCERTIDUMBRE” SOBRE LOS RECURSOS “COMPROMETE” EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

“Estoy totalmente de acuerdo con la Ley de Goteo diario porque, por el lugar que ocupo dentro de la gestión municipal, vivo permanentemente la incertidumbre sobre la llegada de los recursos”, dijo la funcionaria en declaraciones radiales, y remarcó que día a día “intentamos dar respuesta por ejemplo al pago de proveedores, y nos encontramos con que llegan menos fondos de los esperados”.

Advirtió que el incumplimiento del Ejecutivo provincial “impacta en la gestión de todas las secretarías del Municipio con las consecuencias que eso genera”, y si bien “sabemos que detrás hay una discusión política pero la realidad es que necesitamos previsibilidad”.

“Entendemos las situaciones complejas que están pasando todos los Ejecutivos por la falta de recursos o la quita de programas nacionales de financiamiento”, planteó, que en el caso de Ushuaia “han dejado obras inconclusas de las que nos hicimos cargo con fondos propios”.

Pero por esa razón “debe haber un trato justo en el manejo de los fondos, no podemos andar restando esos recursos o sufriendo atrasos porque los necesitamos”.

“Todos tenemos la responsabilidad diaria de dar respuesta a la comunidad, en nuestro caso realizando obras, pero cuando no se sabe cuándo llegan los recursos y la cantidad de los mismos se complica todo”, insistió.

La titular del área de Planificación recordó que “en su momento a nivel nacional se hizo una Ley de Goteo y gracias a eso los recursos a las provincias llegan diariamente, y sería justo que haya un sistema similar para que los municipios reciban los recursos en tiempo y forma”.

Del mismo modo, destacó que hasta el inicio de la problemática por la demora en el envío de los fondos el Municipio “manejaba sus cuentas de manera muy ordenada”. Pero la falta de previsión “complica la planificación de los gastos, y no hablo solo de la obra pública o de lo que hace cada secretaría” si no también “de la necesidad de los trabajadores de cobrar en tiempo y forma, y de acceder a aumentos salariales cuando no se puede garantizar el pago de los incrementos que se acuerden”.

Por último, Yutrovic dijo que “no podemos ignorar que hay una situación nacional que impacta en la coparticipación”, pero los municipios “deben tener previsibilidad de que los recursos, sean más o menos, lleguen en tiempo y forma”.