Denunciaron penalmente a Carolina Losada por su campaña sobre “falsas denuncias”

Legislativas 09/05/2026.- Organismos de derechos humanos denunciaron a Carolina Losada por intimidar profesionales y desalentar denuncias de abuso sexual infantil.

La senadora nacional Carolina Losada fue denunciada penalmente ante la Justicia federal por impulsar una campaña vinculada a las supuestas “falsas denuncias” de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La presentación judicial también alcanza al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona. Entre los denunciantes aparecen referentes de derechos humanos, juristas, especialistas en infancias y profesionales de la salud mental.

La acusación sostiene que existió un plan sistemático destinado a instalar públicamente el mito de las falsas denuncias y a intimidar a profesionales que asisten a víctimas de abuso sexual.

Los delitos que le atribuyen a Losada

La denuncia fue patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat y está encabezada por figuras como el exjuez federal Carlos Rozanski, la periodista y psicóloga Liliana Hendel y la socióloga Dora Barrancos.

Entre los delitos mencionados aparecen:

Coacciones.

Encubrimiento agravado.

Apología del crimen.

Violación de los deberes de funcionario público.

Abuso de autoridad.

Según el escrito judicial, la maniobra tendría impacto tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Santa Fe, aunque advierten que sus efectos alcanzan a todo el país.

El cuestionado proyecto sobre “falsas denuncias”

La polémica gira alrededor de un proyecto impulsado por Losada que propone endurecer penas por falsas denuncias en casos vinculados a violencia de género y abuso sexual infantil.

La iniciativa ya obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, aunque enfrenta fuertes cuestionamientos de organizaciones feministas y especialistas en derechos de las infancias.

Los denunciantes sostienen que el proyecto se basa en “un fenómeno inexistente en la Argentina” y alertan que podría desalentar denuncias reales de violencia sexual.

“Las denuncias falsas no existen. Lo que hay es falta de denuncias y esto es porque denunciar es un laberinto cruel, caro y poco exitoso”, sostuvo una de las denunciantes.

El informe que contradice el argumento de Losada

Uno de los principales elementos incorporados al debate es el informe elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal.

El relevamiento analizó más de ocho millones de investigaciones penales en 17 jurisdicciones argentinas entre 2022 y 2024 y concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total.

Además, el documento aclara que una causa archivada o una absolución no equivalen automáticamente a una denuncia falsa, ya que para que exista ese delito debe demostrarse la intención deliberada de mentir.

Según el informe, la mayoría de las falsas denuncias detectadas corresponden a delitos económicos, fraudes o conflictos patrimoniales y no a casos de violencia sexual o violencia de género.

La acusación por “revictimización”

La denuncia también apunta contra la exposición pública de víctimas y denunciantes en actividades organizadas en el Senado.

Uno de los casos mencionados es el de Jazmín Carro, quien fue llevada a una actividad parlamentaria para retractarse de una denuncia contra su padre, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto.

Además, el escrito menciona la situación de jugadoras de fútbol que denunciaron al exentrenador Diego Guacci por hechos vinculados a violencia sexual y psicológica.

Las denunciantes aseguran que la campaña impulsada desde el Senado busca generar miedo y desalentar futuras denuncias de abuso.

El planteo de organismos y especialistas

Entre las firmas que acompañan la presentación aparecen referentes históricos de derechos humanos y del movimiento feminista como Taty Almeida, Nelly Minyersky y Diana Maffía.

El documento sostiene que la difusión de la teoría de las “falsas denuncias” forma parte de un proceso de reacción antifeminista que reinstala prejuicios sobre víctimas de violencia sexual y madres protectoras.

También advierten que este tipo de iniciativas podrían profundizar la revictimización judicial y social de niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso.

Fuente: GLP