Daniel Sabsay: «El poder constituyente no se deroga».

Daniel Sabsay sostiene que la Legislatura fueguina no puede interrumpir ni derogar la ley que habilitó la reforma constitucional porque se trata de una “ley especial” que activa el poder constituyente, un proceso superior al resto de las normas ordinarias. Intentar frenarlo, según él, es jurídicamente inválido y políticamente grave porque defrauda expectativas ciudadanas y genera inseguridad institucional.

Por qué lo afirma Sabsay

Naturaleza especial de la ley : No es una norma común, sino la que declara la necesidad de reformar la Constitución. Activa el ejercicio del poder constituyente, considerado la decisión institucional más importante.

: No es una norma común, sino la que declara la necesidad de reformar la Constitución. Activa el ejercicio del poder constituyente, considerado la decisión institucional más importante. No puede ser vetada ni derogada : A diferencia de otras leyes, esta no admite veto del Ejecutivo ni derogación posterior del Legislativo. Una vez aprobada, el proceso queda “cristalizado”.

: A diferencia de otras leyes, esta no admite veto del Ejecutivo ni derogación posterior del Legislativo. Una vez aprobada, el proceso queda “cristalizado”. Derechos políticos ya generados : Al convocarse elecciones de convencionales constituyentes, surgen derechos de candidatos y electores. Frenar el proceso sería defraudar esas expectativas.

: Al convocarse elecciones de convencionales constituyentes, surgen derechos de candidatos y electores. Frenar el proceso sería defraudar esas expectativas. Competencia exclusiva de la Convención: Solo la Convención Constituyente puede decidir si avanza o no sobre determinados puntos, pero la Legislatura no puede retrotraer el proceso.

Gravedad institucional de la postura legislativa

Inseguridad jurídica : Intentar derogar la ley de convocatoria genera incertidumbre y podría escalar a la Corte Suprema como “caso federal”.

: Intentar derogar la ley de convocatoria genera incertidumbre y podría escalar a la Corte Suprema como “caso federal”. Defraudación ciudadana : Se confunde al electorado y se afectan derechos políticos ya en curso.

: Se confunde al electorado y se afectan derechos políticos ya en curso. Crisis de legitimidad : La Legislatura contradice su propia decisión previa (declarar la necesidad de reforma en 2023), debilitando la confianza en las instituciones.

: La Legislatura contradice su propia decisión previa (declarar la necesidad de reforma en 2023), debilitando la confianza en las instituciones. Riesgo de parálisis política: La disputa entre Legislatura y Ejecutivo abre un laberinto jurídico que puede frenar inversiones y agravar la crisis provincial.

Comparativo: visión de Sabsay vs. Legislatura

Aspecto Sabsay Legislatura (sectores opositores) Naturaleza de la ley Especial, supraley, no derogable Norma que puede ser derogada como cualquier otra Poder constituyente Activado, no retrotraíble Intento de frenar convocatoria Derechos ciudadanos Ya generados, deben respetarse Riesgo de defraudación y confusión Consecuencia institucional Proceso válido y en marcha Crisis política y judicialización

Conclusión

La advertencia de Sabsay es clara: la Legislatura fueguina está cruzando un límite institucional delicado. Al intentar derogar la ley de reforma, no solo desafía la validez jurídica del proceso, sino que expone a Tierra del Fuego a una crisis de legitimidad y seguridad jurídica que podría terminar en la Corte Suprema. En términos prácticos, la gravedad radica en que se pone en duda el respeto al poder constituyente, el pilar más alto del sistema democrático.

Aquí tenés la pieza visual lista, Armando: “Sabsay vs Legislatura Fueguina”. El gráfico contrasta de manera clara la postura del constitucionalista —que subraya la validez jurídica inderogable de la ley de reforma— frente a la Legislatura, cuya decisión de intentar anularla se presenta como una crisis institucional.