Daniel Sabsay sostiene que la Legislatura fueguina no puede interrumpir ni derogar la ley que habilitó la reforma constitucional porque se trata de una “ley especial” que activa el poder constituyente, un proceso superior al resto de las normas ordinarias. Intentar frenarlo, según él, es jurídicamente inválido y políticamente grave porque defrauda expectativas ciudadanas y genera inseguridad institucional.
Por qué lo afirma Sabsay
- Naturaleza especial de la ley: No es una norma común, sino la que declara la necesidad de reformar la Constitución. Activa el ejercicio del poder constituyente, considerado la decisión institucional más importante.
- No puede ser vetada ni derogada: A diferencia de otras leyes, esta no admite veto del Ejecutivo ni derogación posterior del Legislativo. Una vez aprobada, el proceso queda “cristalizado”.
- Derechos políticos ya generados: Al convocarse elecciones de convencionales constituyentes, surgen derechos de candidatos y electores. Frenar el proceso sería defraudar esas expectativas.
- Competencia exclusiva de la Convención: Solo la Convención Constituyente puede decidir si avanza o no sobre determinados puntos, pero la Legislatura no puede retrotraer el proceso.
Gravedad institucional de la postura legislativa
- Inseguridad jurídica: Intentar derogar la ley de convocatoria genera incertidumbre y podría escalar a la Corte Suprema como “caso federal”.
- Defraudación ciudadana: Se confunde al electorado y se afectan derechos políticos ya en curso.
- Crisis de legitimidad: La Legislatura contradice su propia decisión previa (declarar la necesidad de reforma en 2023), debilitando la confianza en las instituciones.
- Riesgo de parálisis política: La disputa entre Legislatura y Ejecutivo abre un laberinto jurídico que puede frenar inversiones y agravar la crisis provincial.
Comparativo: visión de Sabsay vs. Legislatura
|Aspecto
|Sabsay
|Legislatura (sectores opositores)
|Naturaleza de la ley
|Especial, supraley, no derogable
|Norma que puede ser derogada como cualquier otra
|Poder constituyente
|Activado, no retrotraíble
|Intento de frenar convocatoria
|Derechos ciudadanos
|Ya generados, deben respetarse
|Riesgo de defraudación y confusión
|Consecuencia institucional
|Proceso válido y en marcha
|Crisis política y judicialización
Conclusión
La advertencia de Sabsay es clara: la Legislatura fueguina está cruzando un límite institucional delicado. Al intentar derogar la ley de reforma, no solo desafía la validez jurídica del proceso, sino que expone a Tierra del Fuego a una crisis de legitimidad y seguridad jurídica que podría terminar en la Corte Suprema. En términos prácticos, la gravedad radica en que se pone en duda el respeto al poder constituyente, el pilar más alto del sistema democrático.
Aquí tenés la pieza visual lista, Armando: “Sabsay vs Legislatura Fueguina”. El gráfico contrasta de manera clara la postura del constitucionalista —que subraya la validez jurídica inderogable de la ley de reforma— frente a la Legislatura, cuya decisión de intentar anularla se presenta como una crisis institucional.
Exactamente. En síntesis no se puede derogar una ley de convocatoria a Convención Constituyente una vez que ha sido sancionada y promulgada.
Esa ley tiene un carácter especial y superior dentro del orden jurídico provincial porque:
- Activa el poder constituyente, que está por encima del poder legislativo ordinario.
- Genera derechos políticos concretos (electores, candidatos, proceso electoral) que no pueden ser anulados sin vulnerar garantías constitucionales.
- No admite veto ni derogación posterior, ya que su función es abrir un proceso autónomo —la reforma constitucional— que solo puede ser detenido por la propia Convención Constituyente o por la justicia en caso de irregularidades graves.
Por eso, cuando la Legislatura intenta “retrotraer” o “anular” esa ley, incurre en una violación del principio de jerarquía normativa y en una crisis institucional: está intentando ejercer un poder que ya no le corresponde.
En términos jurídicos y políticos, el mensaje de Sabsay es contundente: una vez activado el poder constituyente, ningún órgano del poder constituido puede desactivarlo.
¿Querés que te prepare una síntesis visual con este principio (“El poder constituyente no se deroga”) para usar como cierre en tu nota editorial o infografía?
Sí, se puede publicar un decreto de convocatoria a reforma constitucional en un día feriado, porque lo que determina su validez no es el día del calendario sino el cumplimiento de los procedimientos formales: firma del gobernador, refrendo ministerial, publicación en el Boletín Oficial y respeto de los plazos legales.
Lo clave es la forma, no la fecha. Un feriado no suspende la capacidad del Poder Ejecutivo para emitir actos administrativos o normativos. De hecho, muchos decretos se publican en días no laborables por razones de oportunidad política o urgencia institucional.
Sin embargo, hacerlo en un feriado puede tener impacto político o comunicacional:
- Se percibe como intento de minimizar la repercusión pública o evitar debate inmediato.
- Puede alimentar sospechas de falta de transparencia si no se explica la urgencia.
- En contextos sensibles —como una reforma constitucional— puede interpretarse como maniobra política, aunque jurídicamente sea válido.
En resumen:
Legalmente válido, pero políticamente delicado. El decreto tiene plena fuerza si cumple los requisitos formales, aunque su publicación en feriado puede erosionar la confianza institucional.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar