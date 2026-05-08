CRISIS ECONÓMICA: SE INCREMENTARON LOS PEDIDOS DE ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE USHUAIA

“Estamos parados al lado de cada vecino y vecina en este contexto económico y social causado por un Gobierno nacional que está en completa retirada”, manifestó en declaraciones a la prensa, por lo cual “las demandas se incrementaron y recibimos pedidos de gente con y sin trabajo” para poder “comprar alimentos y remedios, pagar el gas, para acceder o abonar el alquiler”.

Maestro remarcó que el Estado municipal “está limitado en sus recursos” debido a la demora del Gobierno provincial en el envío de la coparticipación y la deuda no cancelada que ronda los 12 mil millones de pesos. Esto “impacta fuertemente en la capacidad de nuestra Secretaría de otorgar asistencia económica y social”.

Sin embargo, “pese a la limitación de los recursos” la decisión del intendente Walter Vuoto es “seguir acompañando a los vecinos y a las vecinas”.

“No hay que olvidar que esos fondos que el Gobierno provincial no remite, porque se los gastó, son de los vecinos y vecinas de la ciudad. Con esos 12 mil millones de pesos podríamos llegar a muchísimas más familias de las que llegamos”, afirmó.

La funcionaria mencionó además que “otra traba que tenemos es la imposibilidad de articular un trabajo en conjunto” con la Provincia “para asistir a las familias que lo necesitan.

Incluso, dijo que “la situación es tan compleja” que desde el Hospital Regional “se contactan con la Municipalidad para articular porque no lo pueden hacer con otras áreas del propio Gobierno de la Provincia”.

Por otra parte, destacó que “día a día pensamos y diseñamos estrategias para, con los recursos escasos que tenemos, generar herramientas que nos permitan resolver distintas problemáticas que afectan a las familias de la ciudad y a personas en situación de calle”.

Finalmente, Maestro valoró la implementación de acciones conjuntas con el sector privado, asociaciones del sector civil y fundaciones “para dar contención social”, lo que refleja “la importancia de fortalecer lazos de solidaridad entre los vecinos y vecinas”.