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“CIPROSA denuncia: falta de insumos y profesionales empujan al colapso sanitario”

Por Armando Cabral

Puntos principales de la situación en CIPROSA Falta de representación: Los profesionales no son convocados a paritarias y sienten discriminación. Se negocia en mesas paralelas sin resultados concretos. Protestas y visibilidad: Se realizó una radio abierta para mostrar el malestar y la falta de respuestas efectivas del gobierno. Demanda creciente: La crisis económica lleva a… Leer más »

Puntos principales de la situación en CIPROSA
  • Falta de representación: Los profesionales no son convocados a paritarias y sienten discriminación. Se negocia en mesas paralelas sin resultados concretos.
  • Protestas y visibilidad: Se realizó una radio abierta para mostrar el malestar y la falta de respuestas efectivas del gobierno.
  • Demanda creciente: La crisis económica lleva a más personas a usar el sistema público, incluso quienes dejan prepagas. Esto genera saturación y falta de capacidad de respuesta.
  • Déficit de profesionales: Ejemplo concreto: en diabetología son solo tres médicos y se necesitan al menos tres más. No logran atraer especialistas del norte por salarios poco competitivos y distancia geográfica.
  • Desigualdad salarial: Un médico itinerante cobra entre 600–700 mil pesos por guardia, mientras que uno de planta recibe apenas 140 mil. Esto desalienta la incorporación de profesionales.
  • Rechazo a representación de ATSA: ATSA representa administrativos, no profesionales de la salud. Sus acuerdos con sumas fijas no son remunerativos y achatan la pirámide salarial.
  • Guardias y acuerdos incumplidos: Existe un compromiso firmado con el ministro anterior para aumentar un 30% las guardias, pero quedó en standby con el cambio de gestión.
  • Falta de insumos e infraestructura: Escasez de insumos en casi todos los servicios, problemas edilicios y de consultorios.
  • Situación provincial: En Ushuaia y Tolhuin la crisis es igual: bajos salarios, falta de profesionales y riesgo de colapso del sistema.
  • Defensa de la dedicación exclusiva: Torres rechaza eliminarla; fue clave durante la pandemia para garantizar atención. Considera que es una política de Estado, no solo laboral.

En síntesis: el Dr. Julio Torres denuncia falta de profesionales, insumos y salarios competitivos, además de la exclusión de CIPROSA en paritarias y el incumplimiento de acuerdos previos. La crisis sanitaria atraviesa toda la provincia y amenaza con el colapso del sistema público.

Fuente: Resumen Economcio, Radio Provincia.

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