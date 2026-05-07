CASTILLO: “ESTAMOS DANDO UN PASO CONCRETO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

Tierra del Fuego 07/05/2026.- La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, valoró la puesta en marcha del parque eólico más austral del mundo, ubicado en la zona norte de Tierra del Fuego, y aseguró que se trata de “un paso muy importante” hacia un nuevo modelo de producción energética.

La funcionaria explicó que el proyecto desarrollado por TotalEnergies, Wintershall DEA y Pan American Energy incorpora una transición energética concreta, al sumar un sistema híbrido que permite generar energía con aerogeneradores y almacenamiento en baterías, garantizando continuidad del servicio incluso cuando disminuye el viento.

En ese sentido, destacó que el parque “permite abastecer con energía limpia a todas las operaciones en tierra”, a partir de su vinculación con las plantas de Río Cullen y Cañadón Alfa mediante un tendido eléctrico soterrado de más de 20 kilómetros.

Asimismo, Castillo remarcó que los 9 MW de generación “representan un volumen significativo para la provincia”, y destacó el impacto económico de la obra. “Hubo una inversión de alrededor de 60 millones de dólares, con participación de empresas locales, contratistas y mano de obra fueguina”, señaló.

Finalmente, subrayó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a la transición energética. “Este tipo de desarrollos reafirman el camino que queremos recorrer en materia de energías renovables”, concluyó.