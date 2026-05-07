CASTILLO: “ESTAMOS DANDO UN PASO CONCRETO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

La funcionaria explicó que el proyecto desarrollado por TotalEnergies, Wintershall DEA y Pan American Energy incorpora una transición energética concreta, al sumar un sistema híbrido que permite generar energía con aerogeneradores y almacenamiento en baterías, garantizando continuidad del servicio incluso cuando disminuye el viento.
En ese sentido, destacó que el parque “permite abastecer con energía limpia a todas las operaciones en tierra”, a partir de su vinculación con las plantas de Río Cullen y Cañadón Alfa mediante un tendido eléctrico soterrado de más de 20 kilómetros.
Asimismo, Castillo remarcó que los 9 MW de generación “representan un volumen significativo para la provincia”, y destacó el impacto económico de la obra. “Hubo una inversión de alrededor de 60 millones de dólares, con participación de empresas locales, contratistas y mano de obra fueguina”, señaló.
Finalmente, subrayó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a la transición energética. “Este tipo de desarrollos reafirman el camino que queremos recorrer en materia de energías renovables”, concluyó.